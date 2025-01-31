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    Лига Европы: кто вышел в плей-офф, кто вылетел

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    Завершился общий этап Лиги Европы.

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    Кубок Лиги Европы

    По его итогам стало известно, какие команды прошли в 1/8 финала, какие — в 1/16 финала, а какие покинули турнир.

    В 1/8 финала прошли «Лацио», «Атлетик» Бильбао, «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Айнтрахт», «Лион», «Олимпиакос» и «Рейнджерс».

    В 1/16 финала сыграют «Буде-Глимт», «Андерлехт», ФКСБ, «Аякс», «Реал Сосьедад», «Галатасарай», «Рома», «Виктория Пльзень», «Ференцварош», «Порту», «Мидтьюлланн», «Юнион», «АЗ Алкмар», ПАОК, «Твенте», «Фенербхаче».

    Покинули же турнир киевское «Динамо», «Ницца», «Карабах», «Лудогорец», «Мальме», «Славия», РФШ, «Маккаби» из Тель-Авива, «Бешикташ», «Хоффенхайм», «Эльфсборг» и «Брага».

    Жеребьевка стыковых матчей за выход в 1/8 финала состоится 31 января. LiveSport проведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии.

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