Аморим: «Манчестер Юнайтед» хорошо поработал в игре против «Стяуа», но нам надо больше забивать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»прокомментировал победу над(2:0) в заключительном туре общего этапа Лиги Европы.

«Манчестер Юнайтед» завершил общий этап в топ-8 и вышел сразу в 1/8 финала.

«Мы очень хорошо контролировали ход игры. Мы больше владели мячом, поэтому у нас было больше времени на то, чтобы обдумывать и связывать свои действия.

Кобби Мейну очень хорошо сыграл на позиции "десятки", у него было больше свободы и не так много ответственности, которая появлялась, когда он постоянно возвращался назад.

Ребята хорошо поработали — еще один сухой матч. Мы создавали моменты, но нам нужно забивать больше голов. Но, в конце концов, это был хороший день для нас», — приводит слова португальского специалиста пресс-служба УЕФА.