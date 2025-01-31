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    Аморим: «Манчестер Юнайтед» хорошо поработал в игре против «Стяуа», но нам надо больше забивать

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал победу над «Стяуа» (2:0) в заключительном туре общего этапа Лиги Европы.

    Рубен Аморим
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    Рубен Аморим

    «Манчестер Юнайтед» завершил общий этап в топ-8 и вышел сразу в 1/8 финала.

    «Мы очень хорошо контролировали ход игры. Мы больше владели мячом, поэтому у нас было больше времени на то, чтобы обдумывать и связывать свои действия.

    Кобби Мейну очень хорошо сыграл на позиции "десятки", у него было больше свободы и не так много ответственности, которая появлялась, когда он постоянно возвращался назад.

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    • Ребята хорошо поработали — еще один сухой матч. Мы создавали моменты, но нам нужно забивать больше голов. Но, в конце концов, это был хороший день для нас», — приводит слова португальского специалиста пресс-служба УЕФА.

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