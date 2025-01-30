приметв матче 8-го тура Лиги Европы, который запланирован на 30 января 23:00 по мск.

Команды являются соседями по турнирной таблице. ПАОК идет на 17-й строчке, а «Реал-Сосьедад» — на одну строчку ниже. При этом обе имеют по 10 очков. 25-я строчка всего в двух пунктах, поэтому никто в этом матче не будет согласен на поражение.

Сан-себастьянцы в прошлом туре уступили 1:3 лидеру турнирной таблицы «Лацио», а греки одолели пражскую «Славию» со счетом 2:0, продлив тем самым свою победную серию в турнире до трех результатов.

Календарь и таблица Лиги Европы

Прогнозы и ставки

Прогнозы и коэффициенты на матч от экспертов:

Аналитики сайта LiveSport.Ru дали свой прогноз на игру, коэффициент составляет 2.00.

дали свой прогноз на игру, коэффициент составляет 2.00. Котировки букмекеров следующие: 1.78 на хозяев, 5.10 на гостей, 3.60 на ничью.

По прогнозу ИИ, «Реал Сосьедад» должен выиграть со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» — ПАОК смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 1500USD Новым игрокам