Команды являются соседями по турнирной таблице. ПАОК идет на 17-й строчке, а «Реал-Сосьедад» — на одну строчку ниже. При этом обе имеют по 10 очков. 25-я строчка всего в двух пунктах, поэтому никто в этом матче не будет согласен на поражение.
Сан-себастьянцы в прошлом туре уступили 1:3 лидеру турнирной таблицы «Лацио», а греки одолели пражскую «Славию» со счетом 2:0, продлив тем самым свою победную серию в турнире до трех результатов.
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Прогнозы и ставки
Прогнозы и коэффициенты на матч от экспертов:
- Аналитики сайта LiveSport.Ru дали свой прогноз на игру, коэффициент составляет 2.00.
- Котировки букмекеров следующие: 1.78 на хозяев, 5.10 на гостей, 3.60 на ничью.
- По прогнозу ИИ, «Реал Сосьедад» должен выиграть со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» — ПАОК смотрите на LiveCup.Run.
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