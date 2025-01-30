30 января в заключительном, восьмом туре основного этапа Лиги Европы «Реал Сосьедад» на своем поле сыграет против ПАОКа. Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Реал Сосьедад» — ПАОК, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: сан-себастьянский коллектив борется за выход в плей-офф Лиги Европы.

В настоящий момент «королевский клуб» имеет в своем активе 10 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице.

Сан-себастьянцы смогли забить 11 мячей, а пропустили всего 9.

Последние матчи: «бело-голубые» в прошлых турах чемпионата проиграли «Хетафе» (0:3) и «Валенсии» (0:1).

До этого же команда из Сан-Себастьяна переиграла «Райо Вальекано» (3:1) в Кубке Испании.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

В Лиге Европы же «Реал Сосьедад» уступил «Лацио» (1:3) и выиграл у киевского «Динамо» (3:0).

Не сыграют: травмированы Амари Траоре и Арсен Захарян, дисквалифицирован — Айхен Муньос.

Состояние команды: подопечные Иманоля Альгуасиля в этом сезоне выступают невыразительно. Команда идет только в середине турнирной таблицы испанской Примеры и может пролететь мимо плей-офф Лиги Европы.

Состав у «Реал Сосьедада» остался приличный, поэтому у команды еще есть время для того, чтобы все наверстать и хотя бы залезть в зону еврокубков в Примере и в плей-офф Лиги Европы.

ПАОК

Турнирное положение: коллектив из Салоник тоже ведет отчаянную борьбу за место в плей-офф Лиги Европы.

«Черно-белые» смогли набрать 10 баллов и располагаются на 17-й строчке в турнирной таблице.

Греки смогли 12 раз поразить ворота соперника и 8 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах чемпионата страны «Двуглавые орлы Севера» выиграли у «Левадиакоса» (1:0), сыграли вничью с «Арисом» (0:0) и уступили «Волосу» (1:2).

В Лиге Европы же ПАОК обыграл «Славию» (2:0) и «Ференцварош» (5:0).

Не сыграют: повреждение только у Томаса Мурга.

Состояние команды: в этом сезоне подопечные Рэзвана Луческу не столь хороши, как им хотелось бы. В чемпионате ПАОК идет только четвертым и пока что проигрывает всем своим основным конкурентам.

В Лиге Европы ПАОК, скорее всего, пробьется в плей-офф, а вот дальше команде будет уже крайне сложно продвигать по сетке.

Статистика для ставок

«Реал Сосьедад» проиграл 3 последних матча

ПАОК выиграл только 2 из последних 6 матчей

ПАОК не забивает большее 2 мячей на протяжении 6 матчей

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 3.85, а победа ПАОКа — в 6.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.78 и 2.03.

Прогноз: «Реал Сосьедад» сильнее и ему нужна победа, поэтому он должен ее добыть.

Ставка: победа «Реал Сосьедада» с форой-1 за 2.00.

Прогноз: команды вряд ли будут играть в открытый футбол, поэтому нас ожидает низовой матч.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.03.