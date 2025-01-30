Гасилин: Илич мог бы подойти «Краснодару»

Экс-игрок «Зенита»выразил мнение, что «Краснодар» мог бы перехватить у «Спартака» полузащитника «Торино»

Ранее СМИ писали, что хавбек близок к переходу в стан красно-белых. Сумма сделки оценивается в 15-16 млн евро.

«Илич подойдет под стиль "Краснодара", умеет играть с мячом, забивать, хорошо себя проявляет в атаке и обороне, может удерживать мяч. Мы знаем, что в прошлом году им интересовался "Зенит". Я думаю, что его кандидатура идеальна, можно было бы составить конкуренцию "Спартаку" за его приобретение», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

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Илич в нынешнем сезоне сыграл 13 матчей за «Торино» во всех турнирах, забил один мяч и сделал одну голевую передачу.