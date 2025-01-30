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    «Атлетик» Б — «Виктория» Пльзень: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига Европы Футбол Испании Атлетик Виктория Пльзень Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    30 января в Бильбао «Атлетик» на стадионе «Сан Мамес» примет «Викторию» Пльзень в рамках матча заключительного тура этапа лиги Лиги Европы УЕФА. Начало события в 23:00 мск.

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    «Атлетик» в прошлом матче крупно проиграл «Бешикташу» (1:4). Однако на положение «басков» это не повлияло. Они остались в тройке лидеров и по сути уже гарантировали прямой выход в плей-офф.

    «Виктория» идет на 11-м месте с 12 баллами и все еще может побороться за прямую путевку в плей-офф, избежав стыковых матчей. Она приложила все усилия, выиграв 3 матча из 4. Команда проиграла только МЮ (1:2), а в прошлом туре со счетом 2:0 обыграла «Андерлехт».

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок на игру:

    • Эксперты LiveSport.Ru сделали прогноз на матч с коэффициентом 2.20.

    • Букмекеры дают 1.44 на победу «Атлетика» и 7.50 на победу «Виктории». На ничью можно поставить с котировкой 4.70.

    • Искусственный интеллект уверен в победе «Атлетика» со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Атлетик» Б — «Виктория» Пльзень смотрите на LiveCup.Run. Там же вы найдете статистику, составы и коэффициенты букмекеров на игру.

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