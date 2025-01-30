«Атлетик» в прошлом матче крупно проиграл «Бешикташу» (1:4). Однако на положение «басков» это не повлияло. Они остались в тройке лидеров и по сути уже гарантировали прямой выход в плей-офф.
«Виктория» идет на 11-м месте с 12 баллами и все еще может побороться за прямую путевку в плей-офф, избежав стыковых матчей. Она приложила все усилия, выиграв 3 матча из 4. Команда проиграла только МЮ (1:2), а в прошлом туре со счетом 2:0 обыграла «Андерлехт».
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Прогнозы и ставки
Информация для ставок на игру:
- Эксперты LiveSport.Ru сделали прогноз на матч с коэффициентом 2.20.
- Букмекеры дают 1.44 на победу «Атлетика» и 7.50 на победу «Виктории». На ничью можно поставить с котировкой 4.70.
- Искусственный интеллект уверен в победе «Атлетика» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Атлетик» Б — «Виктория» Пльзень смотрите на LiveCup.Run. Там же вы найдете статистику, составы и коэффициенты букмекеров на игру.
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