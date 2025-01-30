30 января в 8-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Атлетик» и «Виктория» Пльзень. Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетик» — «Виктория» Пльзень, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Атлетик»

Турнирное положение: Баски в нынешней Лиге Европы выступают весьма успешно. Нынче команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Атлетик» в 7 турах основного раунда Лиги Европы набрал 16 очков. А вот атака команды выглядит не столь ярко, отличившись 12 мячами.

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Последние матчи: в своем предыдущем поединке баски потеряли очки. Команда не сумела одолеть «Леганес» (0:0).

При этом «Атлетик» чуть ранее уступила «Бешикташу» (1:4). А вот до того команда нанесла поражение «Сельте» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках ее игроки настреляли 5 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Альваро Джало, Иньиго Руис — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: Баски не побеждали в 2 своих последних матчах. Так что уж на родной арене команда постарается вернуться на победную дорогу.

При этом «Атлетик» нынче не блещет стабильностью результатов. А вот в Лиге Европы баски пропускают в среднем чуть реже гола за матч.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать активно. Баски явно намереваются поднатореть в плане реализации.

«Виктория» Пльзень

Турнирное положение: Чехи нынешний сезон проводят относительно продуктивно. К примеру, в Лиге Европы команда сейчас находится на 11 месте турнирной таблицы.

Причем «Виктория» Пльзень в 7 поединках Лиги Европы отличилась 12 забитыми мячами. А вот в свои ворота чехи пропустили 9 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. «Виктория» уверенно расправилась с «Андерлехтом» (2:0).

При этом до того команда нанесла поражение АИКу (2:0). Да и поединок с «Пястом» завершился столь же уверенной викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Виктория» Пльзень добыла 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 15 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Чехи победили в трех своих последних поединках. Причем в них команда не пропустила в свои ворота ни разу.

В своем чемпионате команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы. Причем отставание от лидера составляет 7 зачетных баллов.

В кадровом плане «Виктория» Пльзень выглядит относительно выгодно. Да и в своих нынешних кондициях команда смотрится симпатично.

Безусловно, номинальные гости не будут лишь обороняться. Чехи уж точно намерены завершить основной раунд Лиги Европы как можно выше.

Статистика для ставок

Чехи победили в 3 своих последних поединках

«Виктория» Пльзень не пропускала в 3 последних матчах

Обе команды в Лиге Европы в среднем забивают чуть реже 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 5.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

Прогноз: Баски на своей арене традиционно сильны, к тому же намерены вернуться на победный путь.

Чехам палец в рот не клади, плюс в последнее время команда заметно прибавила во всех компонентах.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.05