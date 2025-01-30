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    «Атлетик» — «Виктория» Пльзень. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига Европы, 30 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетик» — «Виктория» Пльзень
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    Горка Гурусета
    30 января в 8-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Атлетик» и «Виктория» Пльзень. Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетик» — «Виктория» Пльзень, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 30 Января 2025 года

    Атлетик

  • Бильбао
    •  Атлетик 23:00 Виктория П

    Виктория П

  • Пльзень
    •

    «Атлетик»

    Турнирное положение: Баски в нынешней Лиге Европы выступают весьма успешно. Нынче команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Атлетик» в 7 турах основного раунда Лиги Европы набрал 16 очков. А вот атака команды выглядит не столь ярко, отличившись 12 мячами.

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    Последние матчи: в своем предыдущем поединке баски потеряли очки. Команда не сумела одолеть «Леганес» (0:0).

    При этом «Атлетик» чуть ранее уступила «Бешикташу» (1:4). А вот до того команда нанесла поражение «Сельте» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках ее игроки настреляли 5 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Альваро Джало, Иньиго Руис — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: Баски не побеждали в 2 своих последних матчах. Так что уж на родной арене команда постарается вернуться на победную дорогу.

    При этом «Атлетик» нынче не блещет стабильностью результатов. А вот в Лиге Европы баски пропускают в среднем чуть реже гола за матч.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать активно. Баски явно намереваются поднатореть в плане реализации.

    «Виктория» Пльзень

    Турнирное положение: Чехи нынешний сезон проводят относительно продуктивно. К примеру, в Лиге Европы команда сейчас находится на 11 месте турнирной таблицы.

    Причем «Виктория» Пльзень в 7 поединках Лиги Европы отличилась 12 забитыми мячами. А вот в свои ворота чехи пропустили 9 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. «Виктория» уверенно расправилась с «Андерлехтом» (2:0).

    При этом до того команда нанесла поражение АИКу (2:0). Да и поединок с «Пястом» завершился столь же уверенной викторией (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Виктория» Пльзень добыла 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 15 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Чехи победили в трех своих последних поединках. Причем в них команда не пропустила в свои ворота ни разу.

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    В своем чемпионате команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы. Причем отставание от лидера составляет 7 зачетных баллов.

    В кадровом плане «Виктория» Пльзень выглядит относительно выгодно. Да и в своих нынешних кондициях команда смотрится симпатично.

    Безусловно, номинальные гости не будут лишь обороняться. Чехи уж точно намерены завершить основной раунд Лиги Европы как можно выше.

    Статистика для ставок

    • Чехи победили в 3 своих последних поединках

    • «Виктория» Пльзень не пропускала в 3 последних матчах

    • Обе команды в Лиге Европы в среднем забивают чуть реже 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 5.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

    Прогноз: Баски на своей арене традиционно сильны, к тому же намерены вернуться на победный путь.

    Чехам палец в рот не клади, плюс в последнее время команда заметно прибавила во всех компонентах.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

    Ставка: Обе забьют за 2.05

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    «Атлетик» — «Виктория» Пльзень: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 30.01.2025. Прогнозы на футбол. На «Сан-Мамесе» будет голепад!
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