Гвардиола: Если мы будем играть, как и в матче с «Челси», то выйдем в плей-офф Лиги чемпионов

Главный тренервысказался о предстоящем матче противв Лиге чемпионов.

«Только победа обеспечила бы нам место в топ-24. Другой результат не позволит пройти дальше в Лиге чемпионов. Если мы выступим хорошо и будем играть в таком же ритме, как и в матче с "Челси", то выйдем в плей-офф. Ключевую роль в игре могут сыграть болельщики, поддержка которых нам очень нужна», — приводит слова Гвардиолы клубная пресс-служба.

«Манчестер Сити» сыграет против «Брюгге» в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов сегодня, 29-го января, в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

«Горожане» занимают 25-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 8-ю очками в активе, отставая от зоны плей-офф на 2 балла.