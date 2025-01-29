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    Гвардиола: Если мы будем играть, как и в матче с «Челси», то выйдем в плей-офф Лиги чемпионов

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем матче против «Брюгге» в Лиге чемпионов.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Только победа обеспечила бы нам место в топ-24. Другой результат не позволит пройти дальше в Лиге чемпионов. Если мы выступим хорошо и будем играть в таком же ритме, как и в матче с "Челси", то выйдем в плей-офф. Ключевую роль в игре могут сыграть болельщики, поддержка которых нам очень нужна», — приводит слова Гвардиолы клубная пресс-служба.

    «Манчестер Сити» сыграет против «Брюгге» в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов сегодня, 29-го января, в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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    • «Горожане» занимают 25-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 8-ю очками в активе, отставая от зоны плей-офф на 2 балла.

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