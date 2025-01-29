Дисаси может перебраться в «Астон Виллу»

хочет взять в аренду до конца сезона центрального защитника «Челси»

Как сообщает главный инсайдер европейского футбола Фабрицио Романо, клуб из Бирмингема сделал официальное предложение «синим» о переходе 26-летнего француза.

«Астон Вилла» намерена полностью покрыть заработную плату Дисаси и иметь возможность выкупа трансфера по окончании сезона.

Прогнозы и ставки на АПЛ

В этом сезоне защитник сыграл 17 матчей за «Челси» во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 2 ассиста. На Transfermarkt он сейчас оценивается в 30 млн евро, а контракт Дисаси действует до 2029 года.