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    Дисаси может перебраться в «Астон Виллу»

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    «Астон Вилла» хочет взять в аренду до конца сезона центрального защитника «Челси» Алекса Дисаси.

    Алекс Дисаси
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    Алекс Дисаси

    Как сообщает главный инсайдер европейского футбола Фабрицио Романо, клуб из Бирмингема сделал официальное предложение «синим» о переходе 26-летнего француза.

    «Астон Вилла» намерена полностью покрыть заработную плату Дисаси и иметь возможность выкупа трансфера по окончании сезона.

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    В этом сезоне защитник сыграл 17 матчей за «Челси» во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 2 ассиста. На Transfermarkt он сейчас оценивается в 30 млн евро, а контракт Дисаси действует до 2029 года.

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