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    Полузащитник киевского «Динамо» может перейти в клуб АПЛ

    Футбол Футбол Украины Динамо Киев Футбол Англии Вулверхэмптон
    «Вулверхэмптон» вступил в переговоры с киевским «Динамо» по трансферу полузащитника Владимира Бражко. Об этом сообщает Sky Sports.

    Владимир Бражко — полузащитник киевского «Динамо»
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    Владимир Бражко — полузащитник киевского «Динамо»

    Стало известно, что «волки» могут приобрести украинского полузащитника в зимнее трансферное окно. «Вулверхэмптон» находится в поиске игрока на эту позицию из-за интереса к Марио Лемине со стороны клубов из Саудовской Аравии.

    В нынешнем сезоне Бражко провел за киевское «Динамо» 25 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.

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    • Помимо Бражко, «волки» также интересуются Акселем Дисаси из «Челси» и Кевином Дансо из «Ланса».

    После 23-х туров «Вулверхэмптон» занимает 18-е место в таблице английской Премьер-лиги с 16-ю очками в активе.

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