Полузащитник киевского «Динамо» может перейти в клуб АПЛ

вступил в переговоры с киевскимпо трансферу полузащитника. Об этом сообщает Sky Sports

Стало известно, что «волки» могут приобрести украинского полузащитника в зимнее трансферное окно. «Вулверхэмптон» находится в поиске игрока на эту позицию из-за интереса к Марио Лемине со стороны клубов из Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне Бражко провел за киевское «Динамо» 25 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.

Помимо Бражко, «волки» также интересуются Акселем Дисаси из «Челси» и Кевином Дансо из «Ланса».

После 23-х туров «Вулверхэмптон» занимает 18-е место в таблице английской Премьер-лиги с 16-ю очками в активе.