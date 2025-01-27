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    АПЛ. «Ливерпуль» лидирует в чемпионской гонке

    Итоги 23-го тура чемпионата Англии по футболу

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    «Ливерпуль»
    Лидер АПЛ «Ливерпуль» добился победы в минувшем туре и сохранил преимущество над «Арсеналом» в 6 очков. «Манчестер Сити» выиграл центральный поединок тура у «Челси» и вернулся в топ-4. Успеха также добился «Манчестер Юнайтед», чего не скажешь о «Тоттенхэме». Чем запомнился 23-й тур чемпионата Англии, узнаем прямо сейчас.

    Изменения в турнирной таблице

    Первая тройка команда английского чемпионата осталась неизменной: «Ливерпуль», «Арсенал» и «Ноттингем Форест». А вот дальше турнирную таблицу АПЛ коснулись изменения. К примеру, «Манчестер Сити» смог подняться с 5 на 4 место. Шаг вперёд сделал «Ньюкасл», расположившись на 5 строчке, а вот «Челси» потерял две позиции, заняв 6 место.

    Поменялись местами в турнире «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас», которые расположились на 12 и 13 строчках соответственно.

    Календарь и таблица АПЛ

    Изменения коснулись и зоны вылета, которую покинул «Лестер», поднявшись с 19 на спасительного 17 место. Таким образом вниз опустились «Вулверхэмптон» и «Ипсвич», которые расположились на 18 и 19 позициях соответственно.

    Прочное лидерство «Ливерпуля» и упорство «Арсенала»

    «Ливерпуль» пока не испытывает серьёзного давления со стороны главного конкурента «Арсенала». Соперников разделяют 6 очков, плюс у «мерсисайдцев» есть игра в запасе. По сути «Ливерпуль» может ещё позволить проиграть себе две встречи и сохранить лидерство. Однако, команда продолжает играть на победу, не останавливаясь на достигнутом.

    В 23-м туре чемпионата Англии «Ливерпуль» обыграл «Ипсвич» (4:1). В составе победителей голами отметились Доминик Собослаи, Мохаммед Салах, дубль на свой счёт записал Коди Гакпо. Таким образом «Ливерпуль» набрал 53 очка.

    На втором месте расположился «Арсенал», у которого в активе 47 пунктов. «Пушкари» в минувшем туре одержали скромную победу над «Вулверхэмптоном» (1:0). Единственный гол в составе лондонцев на 74-й минуте встречи забил Риккардо Калафиори.

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    • Третья команда чемпионата «Ноттингем Форест» потрепела крупное поражение в гостевом поединке против «Борнмута» (0:5), в активе «лесников» — 44 набранных пункта.

    Центральный матч тура

    В центральном матче 23 тура сошлись «Манчестер Сити» и «Челси». Это был поединок за место в топ-4 АПЛ, «горожане» оказались сильнее «аристократов» (3:1).

    ПСЖ — «Манчестер Сити»
    globallookpress.com

    В составе действующего чемпиона результативными действиями отметились Йошко Гвардиол, Эрлинг Холанд и Филип Фоден. В составе лондонского клуба голом отметился Нони Мадуэке.

    «Манчестер Сити» удалось подняться на 4 место, набрав 41 очко, «Челси» в свою очередь опустился на 6 строчку с активом в 40 баллов.

    Взлёт «Ман Юнайтед» и падение «Тоттенхэма»

    «Манчестер Юнайтед» всё стремится вернуться в группу лидеров английского чемпионата, однако пока команда идёт на 12 месте первенства с 29 набранными пунктами.

    «Красные дьяволы» на выезде обыграли «Фулхэм» (1:0). За МЮ мяч на 78-й минуте забил Лисандро Мартинес.

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    • Со знаком минус прошёл тур для «Тоттенхэма», который проиграл на своём поле «Лестеру» (1:2).

    Тур № 24

    Матчи следующего тура в английской Премьер-лиге пройдут с 1 по 3 февраля.

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    Лидер чемпионской гонки «Ливерпуль» сыграет на выезде против «Борнмута», игра запланирована на 1 февраля.

    В центральном поединке 24 тура сойдутся «Арсенал» и «Манчестер Сити». «Канониры» и «горожане» встретятся 2 февраля.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    В воскресенье, 2 февраля состоится матч между «Брентфордом» и «Тоттенхэмом», «Манчестер Юнайтед» примет «Кристал Пэлас». Завершит программу игрового дня матч между «Челси» и «Вест Хэмом».

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