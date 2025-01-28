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    Осимхен отреагировал на инцидент с нападением на журналиста

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    Форвард «Галатасарая» Виктор Осимхен прокомментировал инцидент с журналистом, который обвинил футболиста в нападении.

    Виктор Осимхен
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    Виктор Осимхен

    «Никогда не бил этого парня, я просто подошел к нему и сказал, что ему необходимо удалить фотографию. Это моя фотография, и я имею полное право сказать ему, чтобы он ее удалил. Я не новичок в подобных вещах. Я знал, что они будут лгать, лгать и только лгать.

    Конечно, решить эту ситуацию будет непросто. Мне не нужно много кричать, но я предприму необходимые шаги. Если он солгал, то познает гнев закона», — приводит слова Осимхена Goal.

    Напомним, в ночь с 21 на 22 января после матча «Галатасарая» с киевским «Динамо» (3:3) в Лиге Европы, который проходил в Стамбуле, Осимхен посетил местный клуб. Репортер попытался сфотографировать футболиста на выходе, на фоне чего между ними возник конфликт.

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    В текущем сезоне Осимхен в 19 матчах за стамбульский клуб во всех турнирах забил 15 голов и сделал 6 ассистов.

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