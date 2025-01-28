ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» рискует остаться без плей-оффЛига чемпионов. «Ман Сити» может вылететь, а «Реал» попасть в топ-8?
    Все новости спорта

    Хохлов: Семин — открытый, очень тонкий психолог

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив Динамо
    Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Хохлов высказался про Юрия Семина. Он заявил, что считает специалиста очень открытым человеком и тонким психологом.

    Юрий Семин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юрий Семин

    «Юрий Павлович при общении и работе с ним — суперчеловек. Он очень открытый, очень тонкий психолог. Не знаю, как у него это получается, но он находит контакт с любым человеком. На замене ты или в основе, молодой или старый. Это, наверное, одно из самых больших качеств тренера — психология и подход к игрокам.

    У него было всё, у него было обаяние, на него невозможно было обидеться. Даже когда он кричал, когда у него были слюни и пена изо рта, ты понимал, что на этого человека нельзя обидеться», — сказал Хохлов в эфире «Матч ТВ».

    Хохлов играл за «Локомотив» с 2003 по 2005 год. Семин тренировал железнодорожников с 1992 по 2005, с 2009 по 2010 и с 2016 по 2020 годы.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Домашнюю игру «Металлург» Мг проведет с позиции силы
  • «Металлург» Мг — «Динамо» Минск. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • СКА уничтожит «Витязь»?!
  • СКА — «Витязь». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «ПСЖ» обыграет «Штутгарт» и выйдет в плей-офф?
  • «Штутгарт» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус €300 за пополнение счёта
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.55
  • Экспресс дня 28 января 2025 года
  • Сегодня в 22:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч СКА — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Штутгарт — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Барселона — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Брюгге
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Интер — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ювентус — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Авангард — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры