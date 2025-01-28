Хохлов: Семин — открытый, очень тонкий психолог

Экс-футболист «Локомотива»высказался про. Он заявил, что считает специалиста очень открытым человеком и тонким психологом.

«Юрий Павлович при общении и работе с ним — суперчеловек. Он очень открытый, очень тонкий психолог. Не знаю, как у него это получается, но он находит контакт с любым человеком. На замене ты или в основе, молодой или старый. Это, наверное, одно из самых больших качеств тренера — психология и подход к игрокам.

У него было всё, у него было обаяние, на него невозможно было обидеться. Даже когда он кричал, когда у него были слюни и пена изо рта, ты понимал, что на этого человека нельзя обидеться», — сказал Хохлов в эфире «Матч ТВ».

Хохлов играл за «Локомотив» с 2003 по 2005 год. Семин тренировал железнодорожников с 1992 по 2005, с 2009 по 2010 и с 2016 по 2020 годы.