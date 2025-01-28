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    Батраков назвал самый запоминающийся момент в 2024 году

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    Хавбек «Локомотива» Алексей Батраков вспомнил о дебюте за железнодорожников. По словам футболиста, это был самый запоминающийся момент в 2024 году.

    Алексей Батраков
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    Алексей Батраков

    «Для меня самым запоминающимся футбольным событием в 2024 году был дебют за "Локомотив". Конечно, помню тот матч, как будто это было вчера, вышел на замену при счете 0:1, очень хотелось дебютировать, это произошло в таком важном матче.

    Ожидания от 2025 года — расти, прогрессировать и что-то завоевать», — цитирует Батракова ТАСС.

    Календарь и таблица РПЛ

    В нынешнем сезоне Батраков в 23-х матчах забил 11 мячей и сделал 8 голевых передач. «Локомотив» в таблице РПЛ идет пятым после 18 туров.

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