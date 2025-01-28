Батраков назвал самый запоминающийся момент в 2024 году

Хавбек «Локомотива»вспомнил о дебюте за железнодорожников. По словам футболиста, это был самый запоминающийся момент в 2024 году.

«Для меня самым запоминающимся футбольным событием в 2024 году был дебют за "Локомотив". Конечно, помню тот матч, как будто это было вчера, вышел на замену при счете 0:1, очень хотелось дебютировать, это произошло в таком важном матче.

Ожидания от 2025 года — расти, прогрессировать и что-то завоевать», — цитирует Батракова ТАСС.

Календарь и таблица РПЛ

В нынешнем сезоне Батраков в 23-х матчах забил 11 мячей и сделал 8 голевых передач. «Локомотив» в таблице РПЛ идет пятым после 18 туров.