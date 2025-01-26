Холанн: Это была отличная игра, даже несмотря на ужасное начало

Нападающийвысказался о победе команды в матче с(3:1).

«Думаю, в целом это была отличная игра, даже несмотря на ужасное начало. Это была фантастическая командная работа, и я очень доволен.

После такого начала всегда тяжело, но мы играли очень хорошо и шли вперед. Мы продолжали давить, и во втором тайме было то же самое. В конце концов, это то, что нам нужно делать. Мы должны надежно обороняться и продолжать атаковать.

Когда пропускаешь так рано, это почти как если бы ты начал с минус одного гола. Такое может случиться, но главное — не останавливаться. Нужно сохранять спокойствие в голове, вот что важно», — цитирует Холанна BBC.

Календарь и таблица АПЛ

«Манчестер Сити» поднялся на 4-е место с 41 очком. «Челси» (40) идет двумя строчками ниже.