«Манчестер Сити» — «Челси»: счет матча 3:1, обзор голов

Эрлинг Холанн Фото: globallookpress.com
Уже на 3-й минуте Нони Мадуэке с передачи Никласа Джексона вывел гостей вперед.
«Горожане» отыгрались в конце первого тайма после гола Йошко Гвардиола, которому ассистировал Матеуш Нуньес.
На 68-й минуте Эрлинг Холанн вывел «Манчестер Сити» после длинной передачи вратаря Эдерсона.
Точку в матче на 87-й минуте поставил Фил Фоден с паса Холанна.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Манчестер Сити — Челси 3:1
Голы: 0:1 Чуквунонсо Мадуэке (3'), 1:1 Йошко Гвардиол (42'), 2:1 Эрлинг Холанд (68'), 3:1 Филип Фоден (87') Манчестер Сити: Эдерсон, Абдукодир Хусанов (Джон Стоунс, 54'), Мануэль Аканджи, Йошко Гвардиол, Илкай Гюндоган, Матео Ковачич, Бернарду Силва, Омар Мармуш (Кевин Де Брёйне, 74'), Филип Фоден, Эрлинг Холанд, Матеус Нунес Челси: Роберт Санчес, Марк Кукурелья, Леви Колвилл, Рис Джеймс (Мало Гюсто, 73'), Коул Палмер, Энцо Фернандес, Мойсес Кайседо, Трево Чалоба, Николас Джексон (Кристофер Нкунку, 61'), Джейдон Санчо (Педру Нету, 73'), Чуквунонсо Мадуэке Предупреждения: Абдукодир Хусанов (4'), Леви Колвилл (25'), Мойсес Кайседо (58'), Бернарду Силва (79'), Матео Ковачич (83')
«Манчестер Сити» поднялся на 4-е место с 41 очком. «Челси» (40) идет двумя строчками ниже.