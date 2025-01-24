«Торино» после серии из четырех ничьих набрал 23 очка, с которыми он занимает 11-е место. Отрыв от зоны вылета составляет всего 4 пункта, так что хозяевам уже нужно прерывать свою безвыигрышную серию, которая длится 5 матчей. Ранее «быки» сыграли по нулям с «Пармой», а также разошлись миром с «Юве» и «Фиорентиной» (1:1).
«Кальяри» подходит к матчу в более приподнятом настроении. Клуб не проигрывает уже третий тур. «Островитяне» обыграли 2:1 «Монцу» и разгромили со счетом 4:1 «Лечче». Кроме этого была ничья 1:1 с «Миланом». Гости имеют на два пункта меньше и занимают 14-ю позицию.
«Кальяри» не проигрывает в Турине уже пять матчей, два из которых он выиграл.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.98.
- Букмекеры дают такие коэффициенты: 2.26 на «Торино», 3.15 на ничью, 3.70 на «Кальяри».
- ИИ спрогнозировал победу «Торино» с минимальным результатом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Торино» — «Кальяри» и другие поединки 22-го тура Серии А смотрите на LiveCup.Run.
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