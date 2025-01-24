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    «Торино» — «Кальяри»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    24 января в Турине «Торино» встретит «Кальяри» в рамках матча 22-го тура Серии А Италии. Начало поединка в 22:45 по мск.

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    «Торино» после серии из четырех ничьих набрал 23 очка, с которыми он занимает 11-е место. Отрыв от зоны вылета составляет всего 4 пункта, так что хозяевам уже нужно прерывать свою безвыигрышную серию, которая длится 5 матчей. Ранее «быки» сыграли по нулям с «Пармой», а также разошлись миром с «Юве» и «Фиорентиной» (1:1).

    «Кальяри» подходит к матчу в более приподнятом настроении. Клуб не проигрывает уже третий тур. «Островитяне» обыграли 2:1 «Монцу» и разгромили со счетом 4:1 «Лечче». Кроме этого была ничья 1:1 с «Миланом». Гости имеют на два пункта меньше и занимают 14-ю позицию.

    «Кальяри» не проигрывает в Турине уже пять матчей, два из которых он выиграл.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.98.

    • Букмекеры дают такие коэффициенты: 2.26 на «Торино», 3.15 на ничью, 3.70 на «Кальяри».

    • ИИ спрогнозировал победу «Торино» с минимальным результатом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Торино» — «Кальяри» и другие поединки 22-го тура Серии А смотрите на LiveCup.Run.

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