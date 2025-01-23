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    «Олимпиакос» выиграл у «Порту» в Лиге Европы, «Твенте» одолел «Мальме»

    «Порту» — «Олимпиакос»: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы Португалия Порту Олимпиакос
    В матче седьмого тура общего этапа Лиги Европы «Олимпиакос» на выезде переиграл «Порту» со счетом 1:0.

    «Олимпиакос»
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    «Олимпиакос»

    Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Аюб Эль-Кааби на 79-й минуте.

    Футбол. Лига Европы. Этап лиги
    Порту — Олимпиакос 0:1
    Гол: 0:1 Айюб Эль-Кааби (79') Порту: Диогу Кошта, Неуэн Перес, Тьягу Джало, Франсишку Моура (Дэнни Намасо, 80'), Пепе (Гонсалу Боржеш, 59'), Жоау Мариу (Жозе Педро, 73'), Родригу Мора (Фабиу Виейра, 72'), Алан Варела, Галено, Николас Гонсалес, Samu Aghehowa (Дениз Гюль, 80') Олимпиакос: Константинос Цолакис, Франсиско Ортега, Давид Карму, Панайотис Рецос, Родинеи, Георгиос Масурас (Кристоффер Вельде, 46'), Франциско Мачадо (Марко Стаменич, 89'), Дани Гарсия, Айюб Эль-Кааби (Роман Яремчук, 90'), Хараламбос Костулас, Christos Mouzakitis Предупреждения: Неуэн Перес (23'), Samu Aghehowa (53'), Дани Гарсия (59'), Гонсалу Боржеш (86')

    «Олимпиакос» смог набрать 12 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице. У «Порту» осталось восемь баллов и 21-я строчка.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В параллельной игре «Твенте» в гостях взял верх над «Мальме» со счетом 3:2.

    На голы Сема Стейна, Рика ван Волфсвинкела и Густафа Лагербике хозяева ответили точными ударами Лассе Берга Йонсена и Андерса Кристиансена.

    Футбол. Лига Европы. Этап лиги
    Мальмё — Твенте 2:3
    Голы: 0:1 Сем Стейн (пенальти) (28'), 1:1 Лассер Берг Йонсен (32'), 1:2 Рикки ван Волфсвинкель (пенальти) (61'), 1:3 Густаф Лагербильке (64'), 2:3 Андерс Кристиансен (79') Мальмё: Рикардо Фридрих, Йенс Ларсен, Колин Рёслер, Нильс Сеттерстрём, Бузанелло, Лассер Берг Йонсен (Сёрен Риекс, 77'), Отто Росенгрен, Хуго Болин, Таха Абди Али (Андерс Кристиансен, 61'), Оливер Берг (Закария Лукили, 77'), Эрик Ботхейм Твенте: Ларс Уннерсталл, Анасс Салах-Эддин, Густаф Лагербильке, Барт ван Рой, Сайфалла Лтайеф (Митчелл ван Берген, 73'), Сем Стейн (Гейс Бесселинк, 73'), Михал Садилек, Михел Влап (Алек Ван Хооренбек, 89'), Макс Брюнс, Рикки ван Волфсвинкель, Дан Ротс Предупреждения: Колин Рёслер (2'), Дан Ротс (9'), Сайфалла Лтайеф (14'), Оливер Берг (44'), Отто Росенгрен (59'), Хуго Болин (60'), Эрик Ботхейм (81'), Митчелл ван Берген (82'), Андерс Кристиансен (89'), (90 + 5')

    У «Твенте» теперь 7 очков и 24-е место, у «Мальме» осталось 4 балла и 31-я строчка.

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