Источник: Неймар станет игроком «Сантоса» в январе

Неймар во время выступления за «Сантос» Фото: globallookpress.com
Сейчас у Неймара действует контракт с саудовским «Аль-Хилялем». Тем не менее, «Сантос» вовсю готовится к возвращению звездного нападающего.
Маркетинговый отдел уже подготовил множество футболок с именем Неймара, а руководство клуба работает над привлечением дополнительных спонсоров специально под звездного футболиста.
Неймар в ближайшее время должен расторгнуть контракт с «Аль-Хилялем» и подписать контракт с «Сантосом» до лета 2026 года. Он является воспитанником клуба и выступал за него с 2009 по 2013-й.