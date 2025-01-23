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    Источник: Неймар станет игроком «Сантоса» в январе

    Футбол Латинская Америка
    «Сантос» до конца этого месяца подпишет контракт с 32-летним нападающим Неймаром, сообщает авторитетное бразильское издание Ge.Globo.

    Неймар во время выступления за «Сантос»
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    Неймар во время выступления за «Сантос»

    Сейчас у Неймара действует контракт с саудовским «Аль-Хилялем». Тем не менее, «Сантос» вовсю готовится к возвращению звездного нападающего.

    Маркетинговый отдел уже подготовил множество футболок с именем Неймара, а руководство клуба работает над привлечением дополнительных спонсоров специально под звездного футболиста.

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    • Неймар в ближайшее время должен расторгнуть контракт с «Аль-Хилялем» и подписать контракт с «Сантосом» до лета 2026 года. Он является воспитанником клуба и выступал за него с 2009 по 2013-й.

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