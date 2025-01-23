Источник: Неймар станет игроком «Сантоса» в январе

до конца этого месяца подпишет контракт с 32-летним нападающим, сообщает авторитетное бразильское издание Ge.Globo.

Сейчас у Неймара действует контракт с саудовским «Аль-Хилялем». Тем не менее, «Сантос» вовсю готовится к возвращению звездного нападающего.

Маркетинговый отдел уже подготовил множество футболок с именем Неймара, а руководство клуба работает над привлечением дополнительных спонсоров специально под звездного футболиста.

Неймар в ближайшее время должен расторгнуть контракт с «Аль-Хилялем» и подписать контракт с «Сантосом» до лета 2026 года. Он является воспитанником клуба и выступал за него с 2009 по 2013-й.