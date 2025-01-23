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    Диего ЛеонНовый Марсело. Диего Леон может стать ключевым игроком «Манчестер Юнайтед»
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    «Челси» сделает «Манчестер Юнайтед» предложение по Гарначо

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    Алехандро Гарначо может покинуть «Манчестер Юнайтед» перед закрытием январского трансферного окна.

    Алехандро Гарначо
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    Алехандро Гарначо

    По информации Mercado de Pases, Гарначо близок к переходу в «Челси».

    Источник утверждает, что лондоский клуб уже в ближайшие часы отправит «Манчестер Юнайтед» предложение по аргентинскому вингеру.

    Интерес «Челси» к Гарначо связан с отстранение украинского вингера Михаила Мудрика и возможной продажей Кристофера Нкунку, который, по некоторым данным, уже согласовал контракт с «Баварией».

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    • Также отмечается, что Гарначо в случае ухода из «Манчестер Юнайтед» хочет остаться в английской Премьер-лиге.

    Transfermarkt тоже оценивает Гарначо в 50 миллионов евро. В текущем сезоне 20-летний вингер провел в английской Премьер-лиге 21 матч, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

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