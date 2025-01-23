«Челси» сделает «Манчестер Юнайтед» предложение по Гарначо

может покинутьперед закрытием январского трансферного окна.

По информации Mercado de Pases, Гарначо близок к переходу в «Челси».

Источник утверждает, что лондоский клуб уже в ближайшие часы отправит «Манчестер Юнайтед» предложение по аргентинскому вингеру.

Интерес «Челси» к Гарначо связан с отстранение украинского вингера Михаила Мудрика и возможной продажей Кристофера Нкунку, который, по некоторым данным, уже согласовал контракт с «Баварией».

Также отмечается, что Гарначо в случае ухода из «Манчестер Юнайтед» хочет остаться в английской Премьер-лиге.

Transfermarkt тоже оценивает Гарначо в 50 миллионов евро. В текущем сезоне 20-летний вингер провел в английской Премьер-лиге 21 матч, забил три гола и сделал одну результативную передачу.