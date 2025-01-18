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    Нкунку согласовал контракт с «Баварией»

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    «Бавария» продолжает предпринимать попытки подписать в январе атакующего полузащитника Кристофера Нкунку.

    Кристофер Нкунку
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    Кристофер Нкунку

    По информации журналиста Патрика Бергера, французский футболист уже согласовал с мюнхенским клубом условия личного контракта.

    Также отмечается, что известный агент Пини Захави намерен приложить максимум усилий, чтобы переход состоялся уже в этом месяце.

    При этом в «Баварии» готовы ждать до лета, если не получится договориться с «Челси» зимой.

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    • Источник также утверждает, что нападающий Матис Тель хочет остаться в «Баварии» и бороться за местно в составе.

    Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Нкунку в 50 миллионов евро. В текущем сезоне он провел за «Челси» 28 матчей и забил 13 мячей.

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