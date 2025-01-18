Нкунку согласовал контракт с «Баварией»

продолжает предпринимать попытки подписать в январе атакующего полузащитника

По информации журналиста Патрика Бергера, французский футболист уже согласовал с мюнхенским клубом условия личного контракта.

Также отмечается, что известный агент Пини Захави намерен приложить максимум усилий, чтобы переход состоялся уже в этом месяце.

При этом в «Баварии» готовы ждать до лета, если не получится договориться с «Челси» зимой.

Источник также утверждает, что нападающий Матис Тель хочет остаться в «Баварии» и бороться за местно в составе.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Нкунку в 50 миллионов евро. В текущем сезоне он провел за «Челси» 28 матчей и забил 13 мячей.