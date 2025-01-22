Осинькин — про Сергеева: Мы в него верим, а он верит в нас

Главный тренерподелился мнением об игре нападающего командыв нынешнем сезоне.

«Мы в него верим, он пришёл сюда играть. Он пришёл, конечно, поздновато для нас. Мы долгое время не могли усилиться, в сентябре уже фактически (произошло усиление). Половина отрезка первой части чемпионата была сыграна, плюс ещё надо было ему набрать форму, потому что вроде бы он тренировался, но у него была травма, из‑за которой он какое‑то время пропускал. И ему, как и многим футболистам, которые к нам пришли, потребовалось время, чтобы набрать форму.

В конце он точно был очень полезен, мы в него верим, знаем, что он верит в нас. И, конечно, на этих трёх голах, которые он забил, он точно не собирается останавливаться», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Сергеев провел за «Крыльев Советов» 11 матчей в рамках российской Премьер-лиги и забил 3 гола. Форвард пополнил состав самарского клуба осенью 2024-го года, подписав 3-летнее соглашение.