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    Осинькин — про Сергеева: Мы в него верим, а он верит в нас

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    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением об игре нападающего команды Ивана Сергеева в нынешнем сезоне.

    Иван Сергеев — нападающий «Крыльев Советов»
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    Иван Сергеев — нападающий «Крыльев Советов»

    «Мы в него верим, он пришёл сюда играть. Он пришёл, конечно, поздновато для нас. Мы долгое время не могли усилиться, в сентябре уже фактически (произошло усиление). Половина отрезка первой части чемпионата была сыграна, плюс ещё надо было ему набрать форму, потому что вроде бы он тренировался, но у него была травма, из‑за которой он какое‑то время пропускал. И ему, как и многим футболистам, которые к нам пришли, потребовалось время, чтобы набрать форму.

    В конце он точно был очень полезен, мы в него верим, знаем, что он верит в нас. И, конечно, на этих трёх голах, которые он забил, он точно не собирается останавливаться», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

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