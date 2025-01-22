Кечинов прокомментировал возможный уход Селихова из «Спартака»

Экс-футболиствысказался о возможном уходе голкипераиз стана «красно-белых».

«Селихов перестал попадать в стартовый состав и играть в "Спартаке". Такая ситуация не должна его устраивать. Ещё в недавнем прошлом это лидер команды, ключевой футболист и любимец болельщиков "Спартака".

Сейчас ему нужно что-то менять. Поэтому клуб и футболист пришли к обоюдному решению, что нужно расстаться. Но это нормальная ситуация, через которую проходят многие. Я считаю, что он усилит команду-середняк», — сказал Кечинов Чемпионату.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что «Спартак» в скором времени расторгнет контракт с Селиховым. В нынешнем сезоне голкипер провел за «красно-белых» 8 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 7 голов.