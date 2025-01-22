ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Иржи Прохазка против Джамала ХиллаМного говорил, но упал в нокаут. Прохазка поставил крест на амбициях Хилла в UFC
    Все новости спорта

    Кечинов прокомментировал возможный уход Селихова из «Спартака»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак
    Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возможном уходе голкипера Александра Селихова из стана «красно-белых».

    Александр Селихов может покинуть «Спартак»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Селихов может покинуть «Спартак»

    «Селихов перестал попадать в стартовый состав и играть в "Спартаке". Такая ситуация не должна его устраивать. Ещё в недавнем прошлом это лидер команды, ключевой футболист и любимец болельщиков "Спартака".

    Сейчас ему нужно что-то менять. Поэтому клуб и футболист пришли к обоюдному решению, что нужно расстаться. Но это нормальная ситуация, через которую проходят многие. Я считаю, что он усилит команду-середняк», — сказал Кечинов Чемпионату.

  • Возвращение в ритм. Шесть российских клубов вступят в борьбу за Зимний кубок РПЛ
  • Судьба главного трофея коммерческого турнира по традиции решится на полях Абу-Даби
  • 19/01/2025

    • Ранее в СМИ сообщалось о том, что «Спартак» в скором времени расторгнет контракт с Селиховым. В нынешнем сезоне голкипер провел за «красно-белых» 8 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 7 голов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «горожане» рассчитывать на очки в Париже?
  • ПСЖ — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
  • «Сливочные» не оставят и следа от австрийцев
  • «Реал» — «Ред Булл Зальцбург». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Сумеет ли «Арсенал» разгромить хорватов?
  • «Арсенал» — «Динамо» Загреб. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус €300 за пополнение счёта
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.14
  • Экспресс дня 22 января
  • Сегодня в 23:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч ПСЖ — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Реал — Ред Булл Зальцбург
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Арсенал — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Милан — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Порту — Олимпиакос
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Торпедо — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры