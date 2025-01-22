Кечинов: 35 млн евро за Луиса Энрике — это многовато

Ветеранподелился мнением о переходе полузащитникаиз

«35 млн евро за Луиса Энрике — это многовато. Неустанно буду повторять, что надо делать ставку на российских футболистов. Понятно, что "Зенит" хочет ещё раз выиграть РПЛ, но мы сейчас не участвуем в еврокубках.

Для чего тогда делаются такие дорогущие покупки? Питерцы нынешним составом могут выиграть чемпионат России. В прошлом сезоне "Краснодар" и "Динамо" были близки к победе в РПЛ, но "Зенит" собрался и вырвал чемпионство. У команды прекрасный состав и скамейка», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Напомним, что 20-го января пресс-служба «Зенита» объявила о переходе Луиса Энрике. Вингер подписал контракт с «сине-бело-голубыми» на 4 года с опцией автоматического продления еще на один сезон.