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    Кечинов: 35 млн евро за Луиса Энрике — это многовато

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    Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о переходе полузащитника Луиса Энрике из «Ботафого» в «Зенит».

    Валерий Кечинов
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    Валерий Кечинов

    «35 млн евро за Луиса Энрике — это многовато. Неустанно буду повторять, что надо делать ставку на российских футболистов. Понятно, что "Зенит" хочет ещё раз выиграть РПЛ, но мы сейчас не участвуем в еврокубках.

    Для чего тогда делаются такие дорогущие покупки? Питерцы нынешним составом могут выиграть чемпионат России. В прошлом сезоне "Краснодар" и "Динамо" были близки к победе в РПЛ, но "Зенит" собрался и вырвал чемпионство. У команды прекрасный состав и скамейка», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

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    • Напомним, что 20-го января пресс-служба «Зенита» объявила о переходе Луиса Энрике. Вингер подписал контракт с «сине-бело-голубыми» на 4 года с опцией автоматического продления еще на один сезон.

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