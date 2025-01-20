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    ВенделТрансферный дайджест. 14 — 20 января
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    «Милан» может продать Эмерсона после подписания Уокера

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    Защитник «Милана» Эмерсон Роял может покинуть команду уже в этом месяце.

    Эмерсон Роял
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    Эмерсон Роял

    По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, Эмерсон может продолжить карьеру в «Галатасарае».

    Источник утверждает, что турецкий клуб уже провел предварительные переговоры с руководством «россонери».

    «Милан» намерен расстаться с Эмерсоном в связи с предстоящим переходом Кайла Уокера, который тоже играет на позиции правого защитника.

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    • Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Эмерсона в 14 миллионов евро. В текущем сезоне бразилец провел за «Милан» 25 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    «Милан» купил Эмерсона Рояла у «Тоттенхэма» в августе 2024 года за 15 миллионов евро.

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