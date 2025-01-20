«Милан» может продать Эмерсона после подписания Уокера

Защитник «Милана»может покинуть команду уже в этом месяце.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, Эмерсон может продолжить карьеру в «Галатасарае».

Источник утверждает, что турецкий клуб уже провел предварительные переговоры с руководством «россонери».

«Милан» намерен расстаться с Эмерсоном в связи с предстоящим переходом Кайла Уокера, который тоже играет на позиции правого защитника.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Эмерсона в 14 миллионов евро. В текущем сезоне бразилец провел за «Милан» 25 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

«Милан» купил Эмерсона Рояла у «Тоттенхэма» в августе 2024 года за 15 миллионов евро.