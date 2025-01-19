«Реал» — «Лас-Пальмас»: счет матча 4:1, обзор голов

Килиан Мбаппе Фото: globallookpress.com
Автором дубля в этой встрече стал Килиан Мбаппе, забивший на 18-й и 36-й минутах.
Также в составе «сливочных» отличились Браим Диас (33-я) и Родриго (57-я).
Единственный мяч за гостей забил Фабиу Силва на первой минуте.
Календарь и таблица испанской Примеры
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Реал Мадрид — Лас-Пальмас 4:1
Голы: 0:1 Фабиу Силва (1'), 1:1 Килиан Мбаппе (пенальти) (18'), 2:1 Браим Диас (33'), 3:1 Килиан Мбаппе (36'), 4:1 Родриго (57') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Антонио Рюдигер (Давид Алаба, 76'), Фран Гарсия, Федерико Вальверде, Даниель Себальос (Chema Andres, 84'), Джуд Беллингхэм, Браим Диас (Арда Гюлер, 76'), Лукас Васкес (Lorenzo Aguado, 87'), Родриго (Эндрик, 84'), Килиан Мбаппе, Raul Asencio Лас-Пальмас: Яспер Силлессен, Мика Мармоль, Алекс Муньос (Энзо Луаодис, 58'), Скотт Маккена, Хуанма Эрсог (Бенито Рамирес, 46'), Алекс Суарес, Альберто Молейро (Ману Фустер, 58'), Кирьян Родригес, Хавьер Муньос, Сандро Рамирес (Марк Кардона, 80'), Фабиу Силва (Oli McBurnie, 69') Предупреждение: Сандро Рамирес (45 + 3') Удаление: Бенито Рамирес (64')
«Реал» лидирует в таблице Примеры с 46 очками. «Лас-Пальмас» (22) — 14-й.