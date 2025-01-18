Пименов: Возможно, Хвиче будет тяжелее играть во Франции, чем в Италии

Экс-футболиствысказался о переходе полузащитникаиз

Напомним, что вчера, 17-го января пресс-служба парижского клуба объявила о подписании контракта с грузинским игроком до лета 2029-го года.

«Возможно, Хвиче будет тяжелее играть во Франции, чем в Италии. Франция — это более грубый чемпионат, но Кварацхелии нужно было довести "Наполи" до чемпионства еще раз и спокойно уйти летом. Радует, что в топ‑клубе "ПСЖ" теперь есть два представителя РПЛ», — сказал Пименов Чемпионату.

В нынешнем сезоне Кварацхелия провел за «Наполи» 17 матчей в рамках Серии А, забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи.