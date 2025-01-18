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    Мостовой: В ПСЖ Хвиче будет потруднее в плане конкуренции

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    Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой высказался о переходе полузащитника Хвичи Кварацхелии из «Наполи» в ПСЖ.

    Хвича Кварацхелия перешел в ПСЖ
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    Хвича Кварацхелия перешел в ПСЖ

    «Какие могут быть трудности у Хвичи во Франции? Язык футбола везде одинаков. Думаю, что у него не будет проблем в бытовом плане, ведь Париж — прекрасный город. Что касается языка, в клубе есть много переводчиков, которые ему помогут. Если брать футбол, в ПСЖ Хвиче будет потруднее в плане конкуренции. Но парижане купили Кварацхелию не для того, чтобы он сидел в запасе. Поэтому всё в его ногах.

    Было много примеров, когда футболисты приходили в ПСЖ и тухли. Будем надеяться, что с Хвичей такого не произойдёт. Он сделал правильно, перейдя в ПСЖ. Кварацхелия — молодой парень, у которого вся карьера впереди, хотя он уже сейчас добился многого», — сказал Мостовой Чемпионату.

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    • Вчера, 17-го января пресс-служба ПСЖ объявила о подписании контракта с Кварацхелией до лета 2029-го года.

    В нынешнем сезоне грузинский полузащитник провел за «Наполи» 17 матчей в рамках Серии А, забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи.

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