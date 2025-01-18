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    Кварацхелия: Оказаться в «ПСЖ» — это мечта

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    Новичок «ПСЖ» Хвича Кварацхелия высказался о переходе в парижский клуб из «Наполи».

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    «Это мечта — оказаться здесь. Я слышал много хороших отзывов о "Пари Сен-Жермен". Испытываю огромную гордость за то, что присоединился к этому великому клубу, и с нетерпением жду возможности надеть свою новую форму», — приводит слова Кварацхелии пресс-служба «ПСЖ» на официальном сайте.

    Ранее сообщалось, что сумма трансфера составила 70 млн евро, не считая бонусов.

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