Кварацхелия: Оказаться в «ПСЖ» — это мечта

Новичоквысказался о переходе в парижский клуб из

«Это мечта — оказаться здесь. Я слышал много хороших отзывов о "Пари Сен-Жермен". Испытываю огромную гордость за то, что присоединился к этому великому клубу, и с нетерпением жду возможности надеть свою новую форму», — приводит слова Кварацхелии пресс-служба «ПСЖ» на официальном сайте.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составила 70 млн евро, не считая бонусов.

В нынешнем сезоне Кварацхелия провел за «Наполи» 17 матчей в рамках Серии А, забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи.