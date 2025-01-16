16 января в Бильбаоприметв рамках поединка 1/8 финала Кубка Испании. Команды начнут игру в 21:30 по мск.

В этот этап турнира «баски» прошли благодаря победе над «Логронесом». Хозяева вырвали победу в серии пенальти. В нынешнем сезоне «Атлетик» был удостоен чести сыграть в Суперкубке Испании. В полуфинале турнира клуб встретился с «Барселоной» и проиграл 0:2.

«Осасуна» вышла в 1/8 Кубка Испании после победы над «Тенерифе» со счетом 2:1. После этого памплонцы ездили в Мадрид к «Атлетико» и там потерпели минимальное поражение со счетом 0:1.

Прогнозы и ставки

«Атлетик» не проиграл в последних трех очных матча, выиграв два из них. В прошлый раз «баски» победили 2:1.