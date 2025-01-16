В этот этап турнира «баски» прошли благодаря победе над «Логронесом». Хозяева вырвали победу в серии пенальти. В нынешнем сезоне «Атлетик» был удостоен чести сыграть в Суперкубке Испании. В полуфинале турнира клуб встретился с «Барселоной» и проиграл 0:2.
«Осасуна» вышла в 1/8 Кубка Испании после победы над «Тенерифе» со счетом 2:1. После этого памплонцы ездили в Мадрид к «Атлетико» и там потерпели минимальное поражение со счетом 0:1.
Прогнозы и ставки
«Атлетик» не проиграл в последних трех очных матча, выиграв два из них. В прошлый раз «баски» победили 2:1.
- Букмекеры дают на победу «Атлетико» 1.60, 6.70 они предлагают на «Осасуну» и 3.85 — на ничью. Коэффициенты 1.26 и 4.00 выставлены на проход одной и другой команды в четвертьфинал.
- На LiveSport.Ru считают, что проблем у «Атлетика» не будет. В своем прогнозе эксперты предложили две ставки.
- Искусственный интеллект уверен, что матч завершится со счетом 1:0 в пользу «Атлетика».
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Атлетик» — «Осасуна» смотрите на LiveCup.Run.Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозитБонус 600€Новым игрокам
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