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    «Атлетик» — «Осасуна»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Атлетик Осасуна
    16 января в Бильбао «Атлетик» примет «Осасуну» в рамках поединка 1/8 финала Кубка Испании. Команды начнут игру в 21:30 по мск.

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    В этот этап турнира «баски» прошли благодаря победе над «Логронесом». Хозяева вырвали победу в серии пенальти. В нынешнем сезоне «Атлетик» был удостоен чести сыграть в Суперкубке Испании. В полуфинале турнира клуб встретился с «Барселоной» и проиграл 0:2.

    «Осасуна» вышла в 1/8 Кубка Испании после победы над «Тенерифе» со счетом 2:1. После этого памплонцы ездили в Мадрид к «Атлетико» и там потерпели минимальное поражение со счетом 0:1.

    Прогнозы и ставки

    «Атлетик» не проиграл в последних трех очных матча, выиграв два из них. В прошлый раз «баски» победили 2:1.

    • Букмекеры дают на победу «Атлетико» 1.60, 6.70 они предлагают на «Осасуну» и 3.85 — на ничью. Коэффициенты 1.26 и 4.00 выставлены на проход одной и другой команды в четвертьфинал.

    • На LiveSport.Ru считают, что проблем у «Атлетика» не будет. В своем прогнозе эксперты предложили две ставки.

    • Искусственный интеллект уверен, что матч завершится со счетом 1:0 в пользу «Атлетика».

      Трансляция матча

      Прямую трансляцию матча «Атлетик» — «Осасуна» смотрите на LiveCup.Run.

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