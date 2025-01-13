Угальде — о своем будущем: Я сфокусирован только на «Спартаке»

Нападающийвысказался о слухах по поводу возможного ухода из стана «красно-белых».

«Было здорово провести время с семьёй в отпуске, давно их не видел. Рождественские дни дома были для меня особенными. После отпуска чувствую себя отлично и полностью готов к работе на сборах.

Я сфокусирован только на "Спартаке", на подготовке ко второй части сезона. Больше ни на чём. Мы должны сохранять настрой и сделать всё, чтобы выиграть чемпионат», — приводит слова Угальде пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне форвард провел за «Спартак» 18 матчей в рамках РПЛ, забил 15 голов и сделал 2 голевые передачи.