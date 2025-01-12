В «Локомотиве» рассказал о возможном продлении контракта с Батраковым

Алексей Батраков — полузащитник «Локомотива» Фото: globallookpress.com
«Нет никакой саги с подписанием Батракова. Идет нормальная работа клуба по отношению к своему воспитаннику.
Нет никаких конкретных задач определить дату подписания нового контракта», — передает слова Нагорных корреспондент «Матч ТВ».
Действующее соглашение Батракова с «Локомотивом» рассчитано до лета 2027-го года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «железнодорожников» 17 матчей в рамках РПЛ, забил 10 голов и сделал 6 голевых передач.