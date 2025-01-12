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    «Наполи» после продажи Кварацхелии может приобрести игрока «Манчестер Юнайтед»

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    Стало известно, кого может подписать «Наполи» после продажи Хвичи Кварацхелии.

    Алехандро Гарначо
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    Алехандро Гарначо

    По информации журналиста Микеле Крискитьелло, главный тренер «Наполи» Антонио Конте попросил руководство клуба приобрести атакующего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо.

    Также отмечается, что агент аргентинского футболиста уже общался с представителями неаполитанского клуба.

    «Наполи» готов предложить «Манчестер Юнайтед» 50 миллионов евро за Гарначо.

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    • Transfermarkt тоже оценивает Гарначо в 50 миллионов евро. В текущем сезоне 20-летний вингер провел в английской Премьер-лиге 19 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

    Напомним, ранее сообщалось, что Кварацхелия близок к переходу в «Пари Сен-Жермен».

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