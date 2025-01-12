«Наполи» после продажи Кварацхелии может приобрести игрока «Манчестер Юнайтед»

Стало известно, кого может подписатьпосле продажи

По информации журналиста Микеле Крискитьелло, главный тренер «Наполи» Антонио Конте попросил руководство клуба приобрести атакующего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо.

Также отмечается, что агент аргентинского футболиста уже общался с представителями неаполитанского клуба.

«Наполи» готов предложить «Манчестер Юнайтед» 50 миллионов евро за Гарначо.

Transfermarkt тоже оценивает Гарначо в 50 миллионов евро. В текущем сезоне 20-летний вингер провел в английской Премьер-лиге 19 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Напомним, ранее сообщалось, что Кварацхелия близок к переходу в «Пари Сен-Жермен».