«Наполи» после продажи Кварацхелии может приобрести игрока «Манчестер Юнайтед»

Алехандро Гарначо Фото: globallookpress.com
По информации журналиста Микеле Крискитьелло, главный тренер «Наполи» Антонио Конте попросил руководство клуба приобрести атакующего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо.
Также отмечается, что агент аргентинского футболиста уже общался с представителями неаполитанского клуба.
«Наполи» готов предложить «Манчестер Юнайтед» 50 миллионов евро за Гарначо.
Transfermarkt тоже оценивает Гарначо в 50 миллионов евро. В текущем сезоне 20-летний вингер провел в английской Премьер-лиге 19 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.
Напомним, ранее сообщалось, что Кварацхелия близок к переходу в «Пари Сен-Жермен».