Галактионов: Возможности «Локомотива» ограничены, мы должны жить по средствам

Главный тренер «Локомотива»высказался по поводу возможного усиления команды.

«Любой тренер, и мы не исключение, хочет качественных игроков. Не совсем правильно будет говорить на какие позиции, потому что сегодня есть ребята, которые конкурируют, они действуют очень дисциплинированно и стараются добиваться результата.

Что касается планов — сложно о чем-то говорить, думаю, что и руководство уже обозначило, что на сегодняшний день мы ограничены в каких-то ресурсах и должны жить по средствам.

Мы должны понимать, что если это иностранный футболист, то он должен быть сильнее россиянина. Соотношение цена-качество должно быть приемлемо в текущих реалиях российского футбола», — приводит слова Галактионова Sport24.

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.