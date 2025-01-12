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    Галактионов: Возможности «Локомотива» ограничены, мы должны жить по средствам

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    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался по поводу возможного усиления команды.

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «Любой тренер, и мы не исключение, хочет качественных игроков. Не совсем правильно будет говорить на какие позиции, потому что сегодня есть ребята, которые конкурируют, они действуют очень дисциплинированно и стараются добиваться результата.

    Что касается планов — сложно о чем-то говорить, думаю, что и руководство уже обозначило, что на сегодняшний день мы ограничены в каких-то ресурсах и должны жить по средствам.

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    • Мы должны понимать, что если это иностранный футболист, то он должен быть сильнее россиянина. Соотношение цена-качество должно быть приемлемо в текущих реалиях российского футбола», — приводит слова Галактионова Sport24.

    «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

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