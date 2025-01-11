11 января в Турине состоится дерби. Команды проведут очную встречу в рамках поединка 20-го тура итальянской Серии А. Начало игры в 20:00 по мск.

«Быки» не могут выиграть в чемпионате с 21 декабря. С тех пор они провели три поединка, за период которых команда забила всего 2 мяча. «Торино» проиграл 0:2 «Болонье», после чего расписал мировую 2:2 с «Удинезе». 5 января «бордовые» сыграли по нулям с «Пармой» и набрали 21 очко. Сейчас команда занимает 11-е место в таблице.

«Юве» даже в случае победы пока что не сможет вернуть себе место в топ-4, однако это может приблизить команду к цели. На данный момент «бьянконери» имеют 32 очка. От 4-й строчки команду Тьяго Мотты отделяют 4 пункта. В 4 из 5 матчей турнира «Ювентус» сыграл вничью. в прошлом туре гости сыграли мировую 2:2 с «Фиорентиной», а перед этим со счетом 2:1 обыграли «Монцу».

Прогнозы и ставки

В этом противостоянии у «Юве» полное превосходство. «Зебры» выиграли в четырех из пяти случаев и смогли оставить свои ворота сухими в последних трех встречах.

Котировки букмекеров такие: 5.00 на победу «Торино», 3.20 на ничью и 1.93 на победу «Ювентуса».

Прогноз на этот матч можно найти на сайте LiveCup.Ru . Эксперты сайта подобрали исход с коэффициентом 2.85.

. Эксперты сайта подобрали исход с коэффициентом 2.85. ИИ считает, что матч выиграет «Торино», а общий результат составит 1:0 в пользу «бордовых».

Трансляция матча

Посмотреть прямую трансляцию матча итальянской Серии А «Торино» — «Ювентус» можно на сайте LiveCup.Run.

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