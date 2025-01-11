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    «Ювентус» попытается ворваться в топ-4 Серии А

    «Торино» — «Ювентус». «Старая синьора» попытается вернуть утерянные позиции. На что лучше сделать ставку 11 января? Ответ — в прогнозе на 20-й тур чемпионата Италии с коэффициентом 2.85

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    Прогноз и ставки на «Торино» — «Ювентус»
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    Душан Влахович — нападающий «Ювентуса»
    В рамках 20-го тура итальянской Серии А «Торино» на своем поле примет «Ювентус». Поединок пройдет 11 января и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Торино» — «Ювентус», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 11 Января 2025 года

    Торино

  • Турин
    •  Торино 20:00 Ювентус

    Ювентус

  • Турин
    •

    «Торино»

    Турнирное положение: Команда является крепким середняком в Серии А. «Торино» занимает 11-е место в таблице, набрав 21 очко за 19 туров, опережая зоны вылета на 4 балла.

    Стоит отметить, что команда располагается лишь на 16-й позиции в лиге по результатам домашних встреч. «Торино» набрал всего 9 баллов на своем поле из 27-и возможных.

    Торино — Ювентус: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре Серии А команда сыграла вничью с «Пармой» (0:0), а до этого «Торино» также поделил очки с «Удинезе» (2:2), совершив камбэк с 0:2.

    В последних 5-и встречах команда проиграла только «Болонье» (0:2), также однажды обыграла «Эмполи» (1:0) и трижды сыграла вничью. За этот период «Торино» также поделил очки с «Дженоа» (0:0).

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Не сыграют: Эмирхан Ильхан, Заннетос Савва, Перр Схюрс и Дуван Сапата (у всех — травмы).

    Состояние команды: «Торино» уже вряд-ли будет бороться за еврокубки, им еще предстоит обезопасить себя от зоны вылета, опережая ее только на 4 балла. Команде определенно необходимо чаще побеждать.

    У «Торино» также есть определенные проблемы с результативностью, команда забила всего 19 голов за 19 встреч, а на своем поле «быки» и вовсе отличились 6 раз.

    «Ювентус»

    Турнирное положение: «Старая синьора» располагается на 5-й позиции в Серии А с 32 очками в активе после 18-и туров. «Ювентус» отстает от топ-4 (зона Лиги чемпионов) лишь на 3 балла.

    У команды есть все возможности побороться за выход в ЛЧ. К тому же, «Ювентус» довольно неплохо выступает на чужом поле, набрав 16 очков из 24-х возможных.

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  • Вчера

    • Последние матчи: В прошедшей встрече «старая синьора» проиграла на своем поле «Милану» (1:2) в рамках Суперкубка Италии, провалив 2-й тайм. До этого «Ювентус» сыграл вничью с «Фиорентиной» (2:2).

    За 18 туров в нынешнем сезоне Серии А туринцы ни разу не проиграли, 7 раз победили и 11 раз сыграли вничью. К слову, «Ювентус» пропустил всего 15 голов за 18 встреч.

    Не сыграют: Мануэль Локателли (перебор желтых карточек), Бремер, Хуан Кабаль и Аркадиуш Милик (у всех — травмы).

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    Состояние команды: Здорово, что «Ювентус» еще не проиграл ни одного матча в нынешнем сезоне Серии А, но при этом команда слишком часто играет вничью, а это, конечно же, потеря драгоценных очков.

    У «Ювентуса» есть лидер в атакующей линии, который занимает 7-е место в списке лучших бомбардиров лиги. Форвард Душан Влахович забил 7 голов и сделал голевую передачу за 16 встреч.

    Статистика для ставок

    • В последних 5-и встречах «Торино» проиграл только 1 раз

    • «Ювентус» не проиграл ни одного матча в нынешнем сезоне Серии А (7 побед и 11 ничьих)

    • В 4-х из 5-и последних очных противостояниях «Ювентус» обыгрывал «Торино»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ювентуса» — 1.85, победа «Торино» — 5.00, ничья — за 3.25.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.40 и 1.57 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Ювентус» уверенно обыграет «Торино». «Старая синьора» довольно неплохо выступает на чужом поле.

    Ставка: Победа «Ювентуса» с форой (-1) за 2.85.

    Прогноз: В 1-м тайме одна из команд точно выйдет вперед.

    Ставка: В 1-м тайме забьет только одна команда за 1.98.

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