Мареска: Спады в игре являются частью процесса

Главный тренердал комментарий по поводу спада в игре и результатах команды.

«Люди думали, что у нас не будет спада, потому что в какой-то момент мы шли здорово, занимая второе место. Но это невозможно. На данный момент единственной командой, которая выигрывает почти каждый матч, является "Ливерпуль".

У остальных клубов бывают провалы — это часть процесса. Если проанализировать наши игры, то можно отметить, что с "Кристал Пэлас" мы были очень хороши», — приводит слова Марески клубная пресс-служба.

Календарь и таблица АПЛ

В настоящий момент «Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии.