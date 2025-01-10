Асенсио покинет «Пари Сен-Жермен»

Полузащитникможет покинутьуже в январе.

По информации L'Équipe, главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике больше не рассчитывает на испанского футболиста.

В связи с этим парижский клуб готов рассмотреть предложения по Асенсио.

Авторитетное французское издание также подтвердило, что в этом месяце «Пари Сен-Жермен» покинут нападающий Рандаль Коло Муани и защитник Милан Шкриньяр.

Transfermarkt оценивает стоимость Асенсио в 20 миллионов евро. Контакт экс-игрока «Реала» с «ПСЖ» рассчитан до июня 2026 года.

В текущем сезоне 28-летний Асенсио провел за «ПСЖ» 15 матчей, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.