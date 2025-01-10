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    Асенсио покинет «Пари Сен-Жермен»

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    Полузащитник Марко Асенсио может покинуть «Пари Сен-Жермен» уже в январе.

    Марко Асенсио
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    Марко Асенсио

    По информации L'Équipe, главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике больше не рассчитывает на испанского футболиста.

    В связи с этим парижский клуб готов рассмотреть предложения по Асенсио.

    Авторитетное французское издание также подтвердило, что в этом месяце «Пари Сен-Жермен» покинут нападающий Рандаль Коло Муани и защитник Милан Шкриньяр.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Асенсио в 20 миллионов евро. Контакт экс-игрока «Реала» с «ПСЖ» рассчитан до июня 2026 года.

    В текущем сезоне 28-летний Асенсио провел за «ПСЖ» 15 матчей, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

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