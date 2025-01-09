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    «Реал» — «Мальорка». Онлайн

    Онлайн-трансляция полуфинала Суперкубка Испании «Реал» — «Мальорка»

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    Мадридский «Реал» и «Мальорка» сыграют между собой в рамках второго полуфинала Суперкубка Испании. Матч состоится в Саудовской Аравии в городе Джидда и начнется в 22:00 по московскому времени. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!

    До матча

    «Реал»

    Мадридский «Реал» является действующим чемпионом страны и обладателем Суперкубка Испании. В Ла Лиге «сливочные» опередили «Барселону» на 10 очков, а в финале Суперкубка прошлого года разгромили каталонцев со счетом 4:1.

    «Реал» является 13-кратным обладателем этого трофея, что всего на одну победу меньше, чем у «сине-гранатовых». Также мадридская команда еще 6 раз выходила в финал, в которых проигрывала.

    В чемпионате Испании «Реал» взобрался на первую строчку турнирной таблицы, набрав 43 очка в 19-ти матчах. «Сливочные» опережают «Атлетико» на два балла, при этом у команды Симеоне есть игра в запасе. В крайнем туре «Реал» в меньшинстве одержал волевую победу в гостях над «Валенсией» (2:1).

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    «Мальорка»

    «Мальорка» получила право на участие в Суперкубке Испании как финалист прошлого розыгрыша Кубка страны, в котором «островитяне» уступили трофей «Атлетику» только в серии послематчевых пенальти.

    В 1998 году «Мальорка» по сумме двух встреч победила «Барселону» и впервые в своей истории стала обладателем Суперкубка. Спустя пять лет «красно-чёрные» вновь имели шанс на завоевание трофея, но по результатам двухматчевого противостояния уступили мадридскому «Реалу».

    «Мальорка» находится на шестой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, записав на свой счет 30 очков в 19-ти матчах. В крайнем туре команда Ягоба Аррасате с минимальным счетом обыграла в гостях «Хетафе» — 1:0.

    Личные встречи

    Последний раз команды встречались между собой в первом туре текущего сезона Ла Лиги. Игра завершилась со счетом 1:1, голами отличились Родриго и Мурики.

    В последних 10-ти матчах на счету «Реала» 7 побед, «Мальорка» оказалась сильнее в 2-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал» — «Мальорка» с коэффициентом 2.08.

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