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    • Официально: Грэм Поттер — новый главный тренер «Вест Хэма»
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    Официально: Грэм Поттер — новый главный тренер «Вест Хэма»

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    «Вест Хэм» назначил Грэма Поттера на пост главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба «молотобойцев».

    Грэм Поттер возглавил «Вест Хэм»
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    Грэм Поттер возглавил «Вест Хэм»

    «Вест Хэм Юнайтед рад приветствовать Грэма Поттера в качестве нового главного тренера клуба.

    49-летний специалист подписал с "молотобойцами" контракт на два с половиной года и впервые возглавит свою новую команду, когда "железные" отправятся на матч третьего раунда Кубка Англии с "Астон Виллой" в пятницу вечером.

    Будучи весьма уважаемым и востребованным тренером, Поттер ждал подходящей возможности после того, как в апреле 2023 года покинул свой последний пост в "Челси", и был единогласно выбран Советом директоров для продвижения клуба вперёд в соответствии с его целями и амбициями», — написано в заявлении клуба.

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    • Ранее «Вест Хэм» объявил об увольнении Юлена Лопетеги с поста главного тренера. «Молотобойцы» занимают 14-е место в таблице АПЛ с 23 очками в активе.

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