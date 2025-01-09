Официально: Грэм Поттер — новый главный тренер «Вест Хэма»

назначилна пост главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба «молотобойцев».

«Вест Хэм Юнайтед рад приветствовать Грэма Поттера в качестве нового главного тренера клуба.

49-летний специалист подписал с "молотобойцами" контракт на два с половиной года и впервые возглавит свою новую команду, когда "железные" отправятся на матч третьего раунда Кубка Англии с "Астон Виллой" в пятницу вечером.

Будучи весьма уважаемым и востребованным тренером, Поттер ждал подходящей возможности после того, как в апреле 2023 года покинул свой последний пост в "Челси", и был единогласно выбран Советом директоров для продвижения клуба вперёд в соответствии с его целями и амбициями», — написано в заявлении клуба.

Ранее «Вест Хэм» объявил об увольнении Юлена Лопетеги с поста главного тренера. «Молотобойцы» занимают 14-е место в таблице АПЛ с 23 очками в активе.