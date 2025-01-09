ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кристофер НкункуПять январских обменов, которые могут существенно помочь «Реалу», «МЮ», «Интеру» и «ПСЖ»
    Все новости спорта

    «ПСЖ» предложил новые условия по трансферу Кварацхелии

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Трансферы Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Наполи Серия A Футбол Италии
    По данным известного журналиста Фабрицио Романо, французский «ПСЖ» не оставляет попыток заполучить в свои ряды грузинского полузащитника «Наполи» Хвичу Кварацхелия.

    Хвича Кварцхелия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хвича Кварцхелия

    Сейчас парижане решили включить в трансфер центрального защитника Милана Шкриньяра, которого хочет заполучить в свой состав наставник неполитанцев Антонио Конте.

    Тем не менее, «Наполи» пока не устраивают такие условия и команда настаивает на более выгодных условиях для себя. Известно, что трансфер Кварацхелии может обойтись в € 80 млн и может состояться уже зимой.

  • Пять январских обменов, которые могут существенно помочь «Реалу», «МЮ», «Интеру» и «ПСЖ»
  • Европейским клубам пора продемонстрировать трансферный креатив
  • Сегодня

    • Сейчас Шуриньяр оценивает на Transfermarkt в € 15 млн и сыграл всего пять матчей за «ПСЖ» в этом сезоне.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» без проблем выйдет в финал Суперкубка Испании?
  • «Реал» — «Мальорка». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • «Лада» справится с главным аутсайдером Востока
  • «Лада» — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • Пройдет ли ПАОК в Кубке Греции АЕК?
  • ПАОК — АЕК. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.97
  • Экспресс дня 9 января 2025 года
  • Сегодня в 22:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Реал — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Лада — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ПАОК — АЕК
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Ахдуд
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Уиком — Портсмут
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Стандард — Кортрейк
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Лацио — Комо
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры