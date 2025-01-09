«ПСЖ» предложил новые условия по трансферу Кварацхелии

По данным известного журналиста Фабрицио Романо, французскийне оставляет попыток заполучить в свои ряды грузинского полузащитника «Наполи»

Сейчас парижане решили включить в трансфер центрального защитника Милана Шкриньяра, которого хочет заполучить в свой состав наставник неполитанцев Антонио Конте.

Тем не менее, «Наполи» пока не устраивают такие условия и команда настаивает на более выгодных условиях для себя. Известно, что трансфер Кварацхелии может обойтись в € 80 млн и может состояться уже зимой.

Сейчас Шуриньяр оценивает на Transfermarkt в € 15 млн и сыграл всего пять матчей за «ПСЖ» в этом сезоне.