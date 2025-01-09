Глушаков: Своим мастерством Промес картину в «Спартаке» точно не испортит

Экс-футболиствысказался о возможном возвращении нападающегов московскую команду.

«Квинси — легенда! Он много голов забил за "Спартак" и вытянул много хороших матчей. Если он сейчас тренируется, то надо смотреть на его состояние. Если у него и клуба есть огромное желание, нужно договариваться о контракте. Думаю, он еще не такой старый, скорость не растерял. Он пригодится "Спартаку". Своим мастерством картину он точно не испортит», — приводит слова Глушакова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Промесу могут разрешить выезд в ОАЭ. Таким образом, игрок может вернуться в «Спартак».

Напомним, что в прошлом сезоне Промес успел провести за «красно-белых» 17 матчей в рамках РПЛ, забил 6 голов и сделал 6 голевых передач.