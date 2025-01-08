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    Бышовец поделился ожиданиями от игры Соболева во второй части сезона РПЛ

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    Экс-наставник «Зенита» Анатолий Бышовец высказался о нападающем «сине-бело-голубых» Александре Соболеве.

    Александр Соболев — нападающий «Зенита»
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    Александр Соболев — нападающий «Зенита»

    «Можно ли ждать улучшения в игре Соболева? Я думаю, что да. Возможности для этого есть, но, конечно, нужно преодолеть те проблемы, которые есть и с реализацией, и взаимодействием с партнёрами.

    Улучшения есть, но потребуются кардинальные изменения, чтобы органически вписаться в стиль игры команды», — приводит слова Бышовца «ВсеПроСпорт».

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    • В нынешнем сезоне Соболев провел за «Зенит» 17 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал голевую передачу.

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