Бышовец поделился ожиданиями от игры Соболева во второй части сезона РПЛ

Экс-наставниквысказался о нападающем «сине-бело-голубых»

«Можно ли ждать улучшения в игре Соболева? Я думаю, что да. Возможности для этого есть, но, конечно, нужно преодолеть те проблемы, которые есть и с реализацией, и взаимодействием с партнёрами.

Улучшения есть, но потребуются кардинальные изменения, чтобы органически вписаться в стиль игры команды», — приводит слова Бышовца «ВсеПроСпорт».

В нынешнем сезоне Соболев провел за «Зенит» 17 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал голевую передачу.