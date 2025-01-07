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    Обамеянг: Артета сказал, что я воткнул ему нож в спину

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    Бывший нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, который сейчас выступает за «Аль-Кадисию», высказался о конфликте с наставником лондонской команды Микелем Артетой.

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Моя ошибка. Я должен был прилететь вечером, а вернулся только утром следующего дня. Я не сообщил никому в клубе, что пропущу рейс, потому что был занят делами, связанными с медицинским обследованием мамы. Как только я приехал, то сразу же отправился на собрание команды. Всё было нормально, но потом Артета сказал, чтобы я зашёл к нему. В офисе он начал кричать.

    Он сказал, что я не должен был так поступать, потому что я капитан команды. Он сказал, что я воткнул ему нож в спину. Я был очень зол, потому что в этом нет ни капли правды. Микель знал, что у меня был тяжёлый год, он знал, где я и с кем. Я ожидал от него помощи, а не вот этого», — приводит слова Обамеянга The Athletic.

    Напомним, что конфликт произошел в 2021 году, после чего Обамеянг практически сразу перебрался в «Барселону».

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