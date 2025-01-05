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    Слот прокомментировал игру с «МЮ»

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    Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот подвел итоги ничейного матча против «Манчестер Юнайтед» в рамках 20-го тура АПЛ.

    Арне Слот
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    Арне Слот

    «Мы начали очень хорошо, у нас было три голевых момента в игре, а затем наступил период, который дался нам сложнее. Тяжело, когда играешь против качественных игроков в низком блоке, у них были только Хойлунд и Диалло в роли нападающих.

    Не всегда легко найти лазейки, и именно это и произошло. Когда мы проигрывали со счётом 0:1, нам стало ещё сложнее, но я был очень доволен тем настроем, который мы продемонстрировали, когда смогли выйти вперед», — цитирует Слота BBC.

    Календарь и таблица АПЛ

    Голы в составе «Ливерпуля» забивали Коди Гакпо и Мохамед Салах с пенальти.

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