Слот прокомментировал игру с «МЮ»

Главный тренер «Ливерпуля»подвел итоги ничейного матча против «Манчестер Юнайтед» в рамках 20-го тура АПЛ.

«Мы начали очень хорошо, у нас было три голевых момента в игре, а затем наступил период, который дался нам сложнее. Тяжело, когда играешь против качественных игроков в низком блоке, у них были только Хойлунд и Диалло в роли нападающих.

Не всегда легко найти лазейки, и именно это и произошло. Когда мы проигрывали со счётом 0:1, нам стало ещё сложнее, но я был очень доволен тем настроем, который мы продемонстрировали, когда смогли выйти вперед», — цитирует Слота BBC.

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Голы в составе «Ливерпуля» забивали Коди Гакпо и Мохамед Салах с пенальти.