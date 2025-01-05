Наумов: С Семиным мы очень много спорили

Экс-президент «Локомотива»высказался про. Он заявил, что у специалиста очень непростой характер.

Наумов руководил «Локомотивом» с ноября 2007‑го по июль 2010 года. Семин был главным тренером «Локомотива» с 1986 по 1990 год, а также с 1992‑го по 2005‑й, с 2009‑го по 2010‑й и 2016‑го по 2020‑й.

«Вообще я очень любил наблюдать за тренировками и футболистами, общаться с ними. Юрий Семин, когда я пригласил его на работу, очень обижался, что очень много футболистов ходят ко мне в кабинет.

Как и все талантливые люди, он очень сложный человек. К таким людям нужно иметь особый подход: нельзя рубить сплеча, но и нельзя под них стелиться. Это люди, которые не терпят вмешательства в их профессию, в их работу. Потому что он считает себя мэтром. А раз мэтр, то не лезь в мои дела.

Мы очень много спорили с Юрием Павловичем. Но это притирка характеров. Это должно быть. Потом все это как‑то выросло во взаимное уважение, и мы друг друга уже понимали с полуслова. Сейчас мы нормально общаемся. Семин потом понял, что он не имеет права в мою стезю лезть, и я уже тоже в его святая святых не лез», — сказал Наумов «Матч ТВ».