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    «Венеция» и «Эмполи» сыграли вничью в Серии А

    «Венеция» — «Эмполи»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 19-го тура итальянской Серии А «Венеция» на своем поле не смогла переиграть «Эмполи» — 1:1.

    Йоэль Похьянпало
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    Йоэль Похьянпало

    Уже на пятой минуте капитан хозяев Йоэль Похьянпало вывел свою команду вперед.

    Гости смогли отыграться после точного удара своего лучшего бомбардира Себастьяно Эспозито.

    Во втором тайме забитых мячей не было.

    Календарь и таблица Серии А

    Футбол. Италия. Серия А
    Венеция — Эмполи 1:1
    Голы: 1:0 Йоэль Похьянпало (5'), 1:1 Себастьяно Эспозито (32') Венеция: Филип Станкович, Джорджо Альтаре, Джей Идзес, Марин Шверко, Франческо Дзампано, Ханс Николусси Кавилья, Джанлука Бузио, Гаэтано Ористанио (Джон Йебоа, 70'), Франко Карбони (Магнус Кофод Андерсен, 65'), Микаэль Эллертссон, Йоэль Похьянпало Эмполи: Девис Васкес, Джузеппе Пеццелла (Лука Марьянуччи, 88'), Маттиа Вити (Либерато Кэкачей, 79'), Ардиан Исмайли, Саба Гогличидзе, Юссеф Мале, Альберто Грасси, Лоренцо Коломбо, Себастьяно Эспозито (Эммануэль Эконг, 88'), Эммануэль Гьяси (Саломон Самбья, 79'), Tino Anjorin (Лиам Хендерсон, 82') Предупреждения: Марин Шверко (39'), Маттиа Вити (56'), Себастьяно Эспозито (62')

    В следующем туре «Венеция» примет «Интер», а «Эмполи» — «Лечче».

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