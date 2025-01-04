«Венеция» — «Эмполи»: счет матча 1:1, обзор голов

Йоэль Похьянпало Фото: globallookpress.com
Уже на пятой минуте капитан хозяев Йоэль Похьянпало вывел свою команду вперед.
Гости смогли отыграться после точного удара своего лучшего бомбардира Себастьяно Эспозито.
Во втором тайме забитых мячей не было.
Футбол. Италия. Серия А
Венеция — Эмполи 1:1
Голы: 1:0 Йоэль Похьянпало (5'), 1:1 Себастьяно Эспозито (32') Венеция: Филип Станкович, Джорджо Альтаре, Джей Идзес, Марин Шверко, Франческо Дзампано, Ханс Николусси Кавилья, Джанлука Бузио, Гаэтано Ористанио (Джон Йебоа, 70'), Франко Карбони (Магнус Кофод Андерсен, 65'), Микаэль Эллертссон, Йоэль Похьянпало Эмполи: Девис Васкес, Джузеппе Пеццелла (Лука Марьянуччи, 88'), Маттиа Вити (Либерато Кэкачей, 79'), Ардиан Исмайли, Саба Гогличидзе, Юссеф Мале, Альберто Грасси, Лоренцо Коломбо, Себастьяно Эспозито (Эммануэль Эконг, 88'), Эммануэль Гьяси (Саломон Самбья, 79'), Tino Anjorin (Лиам Хендерсон, 82') Предупреждения: Марин Шверко (39'), Маттиа Вити (56'), Себастьяно Эспозито (62')
В следующем туре «Венеция» примет «Интер», а «Эмполи» — «Лечче».