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    «Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити Вест Хэм Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    4 января в матче 20-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на стадионе «Этихад» примет «Вест Хэм». Начало игры в 18:00 мск.

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    Подопечные Хосепа Гвардиолы одержали долгожданную победу в прошлом туре чемпионата. На выезде они обыграли «Лестер» 2:0. До этого «горожане» не могли выиграть 5 матчей подряд. Конкретно в АПЛ серия составляла 5 поединков. Победа позволила «Ман Сити» набрать 31 очко и подняться на 6-е место в таблице.

    «Вест Хэм» не смог сохранить свою беспроигрышную серию и прошлом туре потерпел крупное поражение от «Ливерпуля» со счетом 0:5. До этого лондонцы не проигрывали на протяжении 4 поединков. В плане турнирного положения для гостей мало что изменилось. Сейчас они занимают 13-е место с 23 очками.

    Календарь и таблица АПЛ

    Прогнозы и ставки

    «Ман Сити» редко упускает возможность обыграть «молотобойцев». К примеру, в прошлый раз хозяева выиграли 3:1. Это было в самом начале сезона.

    • Букмекеры считают «Ман Сити» фаворитом поединка за 1.27. На победу «Вест Хэма» они предлагают 9.30, а на ничью 6.60.

    • Эксперты LiveSport.Ru верят, что «Сити» продолжит свой подъем. Свои ставки они предложили в традиционном прогнозе.

    • Искусственный интеллект ожидает разгромной победы «Ман Сити» со счетом 5:2.

    Трансляция матча

    Смотрите прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» на LiveCup.Run.

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