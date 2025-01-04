Подопечные Хосепа Гвардиолы одержали долгожданную победу в прошлом туре чемпионата. На выезде они обыграли «Лестер» 2:0. До этого «горожане» не могли выиграть 5 матчей подряд. Конкретно в АПЛ серия составляла 5 поединков. Победа позволила «Ман Сити» набрать 31 очко и подняться на 6-е место в таблице.
«Вест Хэм» не смог сохранить свою беспроигрышную серию и прошлом туре потерпел крупное поражение от «Ливерпуля» со счетом 0:5. До этого лондонцы не проигрывали на протяжении 4 поединков. В плане турнирного положения для гостей мало что изменилось. Сейчас они занимают 13-е место с 23 очками.
Прогнозы и ставки
«Ман Сити» редко упускает возможность обыграть «молотобойцев». К примеру, в прошлый раз хозяева выиграли 3:1. Это было в самом начале сезона.
- Букмекеры считают «Ман Сити» фаворитом поединка за 1.27. На победу «Вест Хэма» они предлагают 9.30, а на ничью 6.60.
- Эксперты LiveSport.Ru верят, что «Сити» продолжит свой подъем. Свои ставки они предложили в традиционном прогнозе.
- Искусственный интеллект ожидает разгромной победы «Ман Сити» со счетом 5:2.
Трансляция матча
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