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    «Манчестер Сити» снова пропустит и потеряет очки?

    «Манчестер Сити» — «Вест Хэм». Ставка (к. 2.29) и прогноз на английскую Премьер-лигу 4 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Вест Хэм»
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    Эрлинг Холанн
    «Манчестер Сити» сыграет на своем поле против «Вест Хэма» в рамках 20-го тура английской Премьер-лиги. Матч пройдет 4 января, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Вест Хэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 04 Января 2025 года

    Манчестер Сити

  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 18:00 Вест Хэм

    Вест Хэм

  • Лондон
    •

    «Манчестер Сити»

    Турнирное положение: «Манчестер Сити» занимает всего лишь шестое место в таблице АПЛ, набрав в 19-ти матчах 31 очко. Отставание от идущего первым «Ливерпуля» составляет уже 14 очков.

    Последние матчи: в конце декабря «Ман Сити» одержал выездную победу над «Лестером» (2:0) и прервал очередную безвыигрышную серию.

    Манчестер Сити — Вест Хэм: коэффициенты букмекеров

    Перед этим пока еще действующий чемпион дважды сыграл вничью и потерпел три поражения.

    Не сыграют: Джон Стоунз, Матеуш Нунеш, Эдерсон, Рубен Диаш, Оскар Бобб и Родри.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: что тут сказать, Хосеп Гвардиола все-таки не гений и не волшебник. Обычный тренер, который на фоне серьезных кадровых проблем моментально потерял контроль над ситуацией. Нет классных игроков — нет побед. Здесь всё просто.

    Уже очевидно, что «Манчестер Сити» больше не участвует в чемпионской гонке. На этот раз для них серьезным успехом будет попадание в топ-4.

    «Вест Хэм»

    Турнирное положение: «Вест Хэм» набрал 23 очка в предыдущих 19-ти турах и занимает 13-е место в таблице АПЛ.

    Последние матчи: «молотобойцы» завершили 2024-й сокрушительным домашним поражением от «Ливерпуля» — 0:5.

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    • Правда, перед этим «Вест Хэм» одержал две победы и дважды сыграл вничью.

    Не сыграют: Джарред Боуэн, Майкл Антонио и Лукаш Фабьянски.

    Состояние команды: в принципе, понятно, почему руководство «Вест Хэма» не стало выгонять Юлена Лопетеги после разгрома от «Ливерпуля».

    Во-первых, нынешний «Ливерпуль» — лучшая команда сезона, и не только в Англии. Ну и во-вторых, перед этим «Вест Хэм» наконец-то начал подавать признаки жизни.

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    Понятно, что в этом сезоне «Вест Хэм» вряд ли финиширует в зоне еврокубков, но хозяева клуба, похоже, готовы ждать, когда Лопетеги наконец-то построит команду, которая станет большой проблемой даже для топ-6.

    Статистика для ставок

    • «Манчестер Сити» выиграл лишь два из десяти предыдущих матчей в АПЛ; на этом отрезке у команды Гвардиолы шесть поражений

    • «Манчестер Сити» пропустил 17 мячей в десяти предыдущих матчах в АПЛ

    • «Вест Хэм» проиграл лишь три из девяти гостевых матчей в текущем сезоне АПЛ

    • «Вест Хэм» не смог забить только в одном гостевом матче текущего сезона АПЛ

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.32, ничью букмекеры предлагают за 5.95, а победу «Вест Хэма» — за 8.40.

    Прогноз: скорее всего, «Манчестер Сити» обыграет неуверенный в себе «Вест Хэм», который конкретно трясет именно в матчах против топ-клубов.

    Однако есть все основания полагать, что гости в предстоящем матче тоже смогут забить.

    Рекомендуемая ставка: обе команды забьют + победа «Манчестер Сити» за 2.29.

    Прогноз: хозяева наверняка сразу понесутся на чужие ворота, поэтому рискнем предположить, что первый тайм получится результативным.

    Ставка: тотал первого тайма больше 1,5 за 1.95.

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    «Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 04.01.2025. Прогнозы на футбол. «Манчестер Сити» снова пропустит и потеряет очки?
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