Манчестер Сити
Вест Хэм
«Манчестер Сити»
Турнирное положение: «Манчестер Сити» занимает всего лишь шестое место в таблице АПЛ, набрав в 19-ти матчах 31 очко. Отставание от идущего первым «Ливерпуля» составляет уже 14 очков.
Последние матчи: в конце декабря «Ман Сити» одержал выездную победу над «Лестером» (2:0) и прервал очередную безвыигрышную серию.
Манчестер Сити — Вест Хэм: коэффициенты букмекеров
Перед этим пока еще действующий чемпион дважды сыграл вничью и потерпел три поражения.
Не сыграют: Джон Стоунз, Матеуш Нунеш, Эдерсон, Рубен Диаш, Оскар Бобб и Родри.
Состояние команды: что тут сказать, Хосеп Гвардиола все-таки не гений и не волшебник. Обычный тренер, который на фоне серьезных кадровых проблем моментально потерял контроль над ситуацией. Нет классных игроков — нет побед. Здесь всё просто.
Уже очевидно, что «Манчестер Сити» больше не участвует в чемпионской гонке. На этот раз для них серьезным успехом будет попадание в топ-4.
«Вест Хэм»
Турнирное положение: «Вест Хэм» набрал 23 очка в предыдущих 19-ти турах и занимает 13-е место в таблице АПЛ.
Последние матчи: «молотобойцы» завершили 2024-й сокрушительным домашним поражением от «Ливерпуля» — 0:5.
Правда, перед этим «Вест Хэм» одержал две победы и дважды сыграл вничью.
Не сыграют: Джарред Боуэн, Майкл Антонио и Лукаш Фабьянски.
Состояние команды: в принципе, понятно, почему руководство «Вест Хэма» не стало выгонять Юлена Лопетеги после разгрома от «Ливерпуля».
Во-первых, нынешний «Ливерпуль» — лучшая команда сезона, и не только в Англии. Ну и во-вторых, перед этим «Вест Хэм» наконец-то начал подавать признаки жизни.
Понятно, что в этом сезоне «Вест Хэм» вряд ли финиширует в зоне еврокубков, но хозяева клуба, похоже, готовы ждать, когда Лопетеги наконец-то построит команду, которая станет большой проблемой даже для топ-6.
Статистика для ставок
- «Манчестер Сити» выиграл лишь два из десяти предыдущих матчей в АПЛ; на этом отрезке у команды Гвардиолы шесть поражений
- «Манчестер Сити» пропустил 17 мячей в десяти предыдущих матчах в АПЛ
- «Вест Хэм» проиграл лишь три из девяти гостевых матчей в текущем сезоне АПЛ
- «Вест Хэм» не смог забить только в одном гостевом матче текущего сезона АПЛ
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.32, ничью букмекеры предлагают за 5.95, а победу «Вест Хэма» — за 8.40.
Прогноз: скорее всего, «Манчестер Сити» обыграет неуверенный в себе «Вест Хэм», который конкретно трясет именно в матчах против топ-клубов.
- 2.08Валенсия — Реал: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.80Ювентус — Милан: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.20Тоттенхэм — Ньюкасл: прогноз и ставкаЗавтра в 15:30
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Однако есть все основания полагать, что гости в предстоящем матче тоже смогут забить.
Рекомендуемая ставка: обе команды забьют + победа «Манчестер Сити» за 2.29.
Прогноз: хозяева наверняка сразу понесутся на чужие ворота, поэтому рискнем предположить, что первый тайм получится результативным.
Ставка: тотал первого тайма больше 1,5 за 1.95.