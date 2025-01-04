«Манчестер Сити» сыграет на своем поле против «Вест Хэма» в рамках 20-го тура английской Премьер-лиги. Матч пройдет 4 января, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Вест Хэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Манчестер Сити» занимает всего лишь шестое место в таблице АПЛ, набрав в 19-ти матчах 31 очко. Отставание от идущего первым «Ливерпуля» составляет уже 14 очков.

Последние матчи: в конце декабря «Ман Сити» одержал выездную победу над «Лестером» (2:0) и прервал очередную безвыигрышную серию.

Перед этим пока еще действующий чемпион дважды сыграл вничью и потерпел три поражения.

Не сыграют: Джон Стоунз, Матеуш Нунеш, Эдерсон, Рубен Диаш, Оскар Бобб и Родри.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: что тут сказать, Хосеп Гвардиола все-таки не гений и не волшебник. Обычный тренер, который на фоне серьезных кадровых проблем моментально потерял контроль над ситуацией. Нет классных игроков — нет побед. Здесь всё просто.

Уже очевидно, что «Манчестер Сити» больше не участвует в чемпионской гонке. На этот раз для них серьезным успехом будет попадание в топ-4.

«Вест Хэм»

Турнирное положение: «Вест Хэм» набрал 23 очка в предыдущих 19-ти турах и занимает 13-е место в таблице АПЛ.

Последние матчи: «молотобойцы» завершили 2024-й сокрушительным домашним поражением от «Ливерпуля» — 0:5.

Правда, перед этим «Вест Хэм» одержал две победы и дважды сыграл вничью.

Не сыграют: Джарред Боуэн, Майкл Антонио и Лукаш Фабьянски.

Состояние команды: в принципе, понятно, почему руководство «Вест Хэма» не стало выгонять Юлена Лопетеги после разгрома от «Ливерпуля».

Во-первых, нынешний «Ливерпуль» — лучшая команда сезона, и не только в Англии. Ну и во-вторых, перед этим «Вест Хэм» наконец-то начал подавать признаки жизни.

Понятно, что в этом сезоне «Вест Хэм» вряд ли финиширует в зоне еврокубков, но хозяева клуба, похоже, готовы ждать, когда Лопетеги наконец-то построит команду, которая станет большой проблемой даже для топ-6.

Статистика для ставок

«Манчестер Сити» выиграл лишь два из десяти предыдущих матчей в АПЛ; на этом отрезке у команды Гвардиолы шесть поражений

«Манчестер Сити» пропустил 17 мячей в десяти предыдущих матчах в АПЛ

«Вест Хэм» проиграл лишь три из девяти гостевых матчей в текущем сезоне АПЛ

«Вест Хэм» не смог забить только в одном гостевом матче текущего сезона АПЛ

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.32, ничью букмекеры предлагают за 5.95, а победу «Вест Хэма» — за 8.40.

Прогноз: скорее всего, «Манчестер Сити» обыграет неуверенный в себе «Вест Хэм», который конкретно трясет именно в матчах против топ-клубов.

Однако есть все основания полагать, что гости в предстоящем матче тоже смогут забить.

Рекомендуемая ставка: обе команды забьют + победа «Манчестер Сити» за 2.29.

Прогноз: хозяева наверняка сразу понесутся на чужие ворота, поэтому рискнем предположить, что первый тайм получится результативным.

Ставка: тотал первого тайма больше 1,5 за 1.95.