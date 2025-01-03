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    Венгер: Приглашение Кахигао — отличный улов для «Спартака»

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    Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал назначение Франсиса Кахигао на пост спортивного директора «Спартака».

    Арсен Венгер
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    Арсен Венгер

    Ранее Кахигао в течение 23 лет занимал должность скаута в «Арсенале».

    «Приглашение Кахигао — отличный улов для "Спартака". Он будет делать хорошую работу.

    Франсис — страстный и умный специалист. Он отлично работает, имеет опыт и хорошие связи», — приводит слова французского специалиста «Чемпионат».

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