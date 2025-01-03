Венгер: Приглашение Кахигао — отличный улов для «Спартака»

Арсен Венгер Фото: globallookpress.com
Ранее Кахигао в течение 23 лет занимал должность скаута в «Арсенале».
«Приглашение Кахигао — отличный улов для "Спартака". Он будет делать хорошую работу.
Франсис — страстный и умный специалист. Он отлично работает, имеет опыт и хорошие связи», — приводит слова французского специалиста «Чемпионат».
Напомним, с декабря 2023 до ноября 2024 года пост спортивного директора «Спартака» занимал португалец Томаш Амарал.
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.